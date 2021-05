Affaire judiciaire de Djenane El Mithak : un rapport scandaleux

La police judiciaire a publié ce mercredi 26 mai 2021, un rapport accablant l’ex-PDG de la société d’investissements hôtelier (SIH), Hamid Melzi, en ce qui concerne le projet de réhabilitation de la résidence d’état, Djenane El Mithak.

Les enquêtes menées par la faction de recherche de la gendarmerie à Alger ont révélé le montant que les entreprises étrangères avaient facturé, via l’acquisition d’énormes projets en Algérie, sans pour autant aller au bout du projet. Il s’est finalement avéré que ces projets n’ont pas été soumis aux normes en vigueur et les transactions d’argent n’ont pas été respectées.

Le rapport du groupe de recherche stipule comment plus de 210 millions de dinars ont été gaspillés dans le projet de réhabilitation de « Djenane El Mithak », qui a été accordé au groupe chinois « KING YOUNG ». Comme le montre des rapports hebdomadaires et mensuels échangés avec la présidence.

Dans les déclarations faites par le directeur des résidences présidentielles Fouad Chrait, aux enquêteurs le 24 juin 2018, que le projet devait être accordé le projet à la société portugaise «TEXEIRA» mais qu’avec l’augmentation de 8% du coût des travaux, l’affaire a été transférée à la SIH, où il a été accordé à Hamid Melzi cette même année. Avec l’ajout par la Secrétaire général de la Présidence de la République Habba El Okbi, de deux articles à l’accord. Le premier stipulant qu’ils doivent être notifiés de tous les équipements liés à la Réhabilitation de la résidence d’État, et le second stipulant qu’ils ont le droit de contrôler la qualité et l’avancement des travaux.

Présence d’ouvriers en situation irrégulière

Quatre mois après le début des travaux, le dit Fouad Chrait a constaté que les travaux n’avançaient pas et que la société chinoise « KING YOUNG » en charge de la rénovation avait des capacités humaines, financières et techniques « extrêmement faibles et peu productifs ». Il aurait ensuite envoyé à la SIH une notice concernant l’absence de progrès des travaux et en a notifié le Secrétariat présidentiel.

Ensuite, le directeur des résidences présidentielles aurait écrit à la Direction générale de la Banque nationale d’Algérie (BNA), et leur a demandé de geler le solde bancaire du compte désigné pour le projet de réhabilitation jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée, ce qui n’a pas été du goût du directeur de la société d’investissement hôtelier, en particulier après que des rapports aient été envoyés au Secrétaire Général de la présidence de la République concernant la présence d’ouvriers illégaux sur le chantier.

Le rapport ajoute qu’en raison du manque d’avancement des travaux, le directeur de la résidence présidentielle aurait envoyé une demande écrite à Melzi, demandant le changement de la Société chinoise “KING YOUNG”, qui aurait reçu 210 millions de dinars.

L’entreprise de construction, « CSCEC », a par ailleurs, proposé ses services en promettant que les travaux seront effectués en l’espace de 16 mois. D’autre part, l’ex-PDG, Hamid Melzi, a fustigé « KING YOUNG » tandis que l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, a nié lors de son entretien avec les enquêteurs, sa participation dans le retrait du projet à la société portugaise « TEXEIRA » et son attribution à une société chinoise.