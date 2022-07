Affaire JS Kabylie : Mellal ne veut pas lâcher Yarichène

Le conflit opposant l’ex-président de la JSK Cherif Mellal et son successeur Yazid Yarichène tarde à connaître sa fin. Dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mellal dévoile son plan pour évincer Yarichène de la JSK.

Visiblement, Cherif Mellal n’arrive toujours pas à digérer la façon par laquelle il a quitté la JSK. On se rappelle comment il a été destitué de ses fonctions par le conseil d’administration du club, le mois de septembre dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est par la petite porte qu’il a quitté le club phare de la Kabylie.

Bien qu’il ne fasse plus partie de la JSK, Mellal veut à tout prix prendre sa vengeance sur son successeur Yazid Yarichène. Un conflit les oppose dans les coulisses, faut-t-il le dire. Les deux hommes n’hésitent pas à s’échanger des accusations à travers la presse dès que l’occasion se présente.

Comment Mellal veut prendre sa vengeance sur Yarichène

Cherif Mellal est apparu sur une nouvelle vidéo, publiée sur les réseaux sociaux. Encore une fois, il n’a pas raté l’occasion de s’en prendre à Yazid Yarichène.

En effet, l’ex-président de la JSK a descendu en flamme son successeur. Il l’a accusé de vendeur de rêves car il n’a pas tenu ses promesses envers les supporters depuis qu’il est à la tête du club. Mellal est allé plus loin, il a également accusé Yarichène de voleur, tout en l’invitant à un débat public.

Lors de ladite vidéo, Mellal a également révélé son plan pour prendre sa vengeance sur Yarichène. Apparemment, il attend l’ouverture du capital de la SSPA/JSK pour faire son retour au club. Selon lui, ce sera la meilleure façon pour évincer définitivement l’actuel président des affaires de la JSK.

Ainsi, le conflit opposant Cherif Mellal à Yazid Yarichène tarde toujours à connaître sa fin. Cela n’honore absolument pas le club le plus titré en Algérie.

Pour rappel, Cherif Mellal a dirigé la JSK entre 2018 et 2021, en succession au défunt Mohand-Cherif Hannachi, décédé il y a un an et demi à la suite d’une longue maladie. Par la suite, Mellal s’est vu destitué de ses fonctions en septembre dernier par les actionnaires du club, après plusieurs mois de conflit entre les deux parties. Depuis, c’est Yazid Yarichène qui préside le club phare de la Kabylie.