Affaire JS Kabylie : Mellal condamné à de la prison ferme

Le verdict de l’affaire de Chérif Mellal est enfin tombé. Ce jeudi 9 décembre, le tribunal de Sidi M’Hamed à Alger a tranché sur le conflit et a condamné l’ancien président de la JS Kabylie à une peine de six mois de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 dinars.

Cette condamnation intervient à la suite d’une plainte déposée par Rachid Azouaou, actionnaire dans le club Kabyle, contre l’ancien président de l’équipe, Chérif Mellal, où il l’a accusé de diffamation.

Ainsi, ledit accusé est en conflit avec Yazid Yarichène, président de la JS Kabylie, depuis bien des mois, précisément depuis mars dernier, pour la présidence dudit club.

Un conflit qui a engendré une série de problèmes, d’affaires, mais aussi de jugements, qui ont été conclus par une décision de la part des autorités judiciaires compétentes.

La justice tranche sur l’affaire de la présidence de la JSK

La décision de justice quant à cette affaire a été rendue dernièrement par le tribunal de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce dernier a tranché sur ce conflit, en désignant officiellement que le nouveau président des Canaris est bel et bien Yazid Yarichène.

C’est ainsi que les trois années de règne de Chérif Mellal sont terminées, et le club Kabyle a commencé un nouvel épisode avec son nouveau président, Yarichène.

Il convient également de rappeler que cette affaire et ce conflit entre l’ancien dirigeant de la JS Kabylie Chérif Mellal et le président entrant Yazid Yarichène, a créé un climat de tension et de malaise au sein du club des Canaris.