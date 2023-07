Affaire Jaouad Syoud : le torchon brûle entre le père de l’athlète et la FAN

Nouveau dénouement dans l’affaire du jeune nageur algérien Jaouad Syoud. Après avoir fait face à plusieurs contraintes administratives, l’athlète s’est vu dans l’obligation de retarder son départ vers le Japon pour participer au championnat du monde de natation.

Outré, le père de Jaouad dénonce un « complot » orchestré par la FAN contre son fils pour l’empêcher de représenter l’Algérie à la compétition internationale.

Graves allégations du père de Jaouad Syoud à l’encontre de la FAN

Dans une conférence de presse tenue récemment, le père du champion de natation algérien Jaouad Syoud a critiqué la Fédération algérienne de natation, affirmant qu’un complot était en place pour empêcher son fils de représenter l’Algérie au championnat du monde de natation au Japon.

« Jawad est inscrit au championnat du monde de natation, mais il a été mis dans la catégorie DNS. Selon la Fédération Internationale de Natation, cela signifie un forfait sans précisions, qu’il ne s’est pas présenté… J’appelle les responsables de la fédération à intervenir, car le passeport de Jaouad est toujours retenu à l’ambassade japonaise à Marseille » explique-t-il.

À LIRE AUSSI : Jaouad Syoud fait de graves révélations sur « la gestion catastrophique » de la natation en Algérie

En outre, une série de retards dans l’envoi des documents nécessaires à l’attribution du visa pour le jeune athlète a fait que son départ pour le Japon a été compromis. Malgré l’intervention des autorités locales au début du mois, le départ de Jaouad pour le pays du Soleil Levant est toujours bloqué par la lenteur des procédures administratives imposées.

Dans son discours, le père du sportif évoque un certain laisser-aller des responsables « Le 12 juillet, le ministre de la Jeunesse et des Sports est intervenu afin que nous puissions récupérer son passeport… Après avoir reçu le dossier, nous avons remarqué que l’assurance voyage demandée était datée du 21 juin, pourquoi ne nous ont-ils pas envoyé le document plus tôt ? »

Le père de Jaouad Syoud dénonce une machination visant à saboter le départ de son fils

Après avoir récupéré son dossier, Jaouad se dirige vers l’ambassade du Japon à Marseille pour achever la procédure de demande de VISA. C’est alors qu’il se heurte à un autre obstacle administratif : la réticence de l’ambassade du Japon à lui accorder son visa en vue de son changement d’hébergement trop fréquent.

À LIRE AUSSI : Natation : Jaouad Syoud provoque la suspension du président de la FAN

« En l’espace de 5 jours, ils [la Fédération algérienne de natation] lui ont changé sa réservation d’hôtel 4 fois…L’ambassade du Japon nous a dit qu’il changeait trop de réservation et qu’ils devaient vérifier plus en détail la demande… Ici, nous avons compris qu’il y avait une tentative de complot contre Jaouad pour l’empêcher de représenter l’Algérie à l’échelle internationale ».

Malgré les complications auxquelles ils font face, le père de Jaouad Syoud reste confiants et affirme que la détermination de son fils à représenter l’Algérie ne sera en rien ébranlée.