Affaire influenceurs – Future Gate : une nouvelle date de procès

Aujourd’hui, jeudi 12 mai 2022, le tribunal correctionnel de Dar El Beida a décidé d’ajourner la décision sur l’affaire d’escroquerie aux étudiants. L’affaire « Future Gate » ayant attiré l’attention de l’opinion publique internationale depuis le mois de janvier 2022, en raison de l’implication d’influenceurs bien connus sur les plateformes de réseaux sociaux, Numidia Lezoul, Farouk Boumedine, dit « Rifka », et Mohamed Aberkane alias « Stanley », qui sont en détention provisoire. Mais aussi l’accusée mineure, connue sur Instagram principalement, Ines Abdelli, qui est sous contrôle judiciaire.

La décision de reporter l’affaire au 19 mai prochain, est intervenue à la demande du tribunal de désigner un représentant légal de l’entreprise et de convoquer les victimes absentes. Avec le refus des demandes de libération des suspects arrêtés, qui ont été présentées par la défense.

Les accusés semblaient prêts pour le procès, tout comme l’accusée Numidia Lezoul, qui avait l’air très émue. Elle aurait également versé quelques larmes dès son entrée dans la salle des séances où elle a vu les membres de sa famille et ses proches, venus la soutenir.

Retour sur l’affaire « Future Gate »

L’affaire avait éclaté en janvier dernier, quand pas moins de 75 étudiants algériens ont porté plainte contre la société « Future Gate » qui proposait des prestations au profit des étudiants désirant poursuivre leur cursus universitaire à l’étranger, notamment en Russie, en Turquie et en Ukraine. La société proposait, la mise en relation de l’étudiant avec les services de visa, d’autre part, et avec les universités étrangères et les foyers d’accueil, d’une autre part.

Pour mieux vendre ses services, la société en question a fait appel à quatre influenceurs algériens pour faire sa promotion, Numidia Lezoul, Ines Abdelli, Boudjemline Farouk alias Rifka, et Mohamed Aberkane alias Stanley. Les quatre jeunes ayant des millions de « followers » principalement sur la plateforme Instagram se sont ainsi retrouvés complices d’une entreprise fictive d’escroquerie.

Le procureur de la République principal près le tribunal de Dar El Beida à Alger avait indiqué qu’à l’issue de l’audition des accusés et des victimes, le juge d’instruction avait ordonné la mise en détention provisoire de 11 mis en cause et de la mise sous contrôle judiciaire des trois autres.

Il est à rappeler que les mis en cause faisaient face à plusieurs chefs d’accusation, notamment la formation d’une association de malfaiteurs, la traite d’êtres humains, la violation de la législation relative aux mouvements de fonds vers et depuis l’étranger, l’abus de confiance et le recel.

Cependant, le 25 avril 2022, le juge avait décidé le renvoi du dossier « Future Gate » devant la section correctionnelle. Il avait décidé de la requalification des faits de « criminels » à « délits ». La chambre d’accusation avait donc ordonné l’envoi du dossier devant le tribunal correctionnel de Dar El Beida.