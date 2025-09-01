Affaire infirmière tiktokeuse : La justice a rendu sa décision

L’infirmière tiktokeuse a comparu aujourd’hui devant le Procureur de la République du tribunal d’El-Harrach. Elle devait être jugée dans la foulée, mais le tribunal a reporté l’audience.

Une infirmière à l’hôpital Salim Zemirli est dans la tourmente pour avoir filmé le corps d’une personne décédée à la morgue, dans un live sur TikTok. La vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, elle a suscité la controverse en Algérie et choqué les internautes.

Dans la foulée, l’infirmière a été suspendue de ses fonctions. L’administration de l’hôpital a précisé que la suspension de l’employée est effective immédiatement, en attendant les résultats des enquêtes administratives et judiciaires.

Infirmière de l’hôpital Zemirli : comparution et report du procès

Elle a comparu devant le procureur de la République du tribunal d’El-Harrach, où elle a été entendue concernant une vidéo qu’elle avait publiée. Il s’est avéré que l’enregistrement avait été réalisé le mois de janvier dernier, mais n’a été diffusé que récemment.

L’infirmière en question devait être jugée ce lundi au tribunal d’El-Harrach. Mais ce dernier a reporté l’examen du dossier.

Report du procès au 7 septembre et placement sous contrôle judiciaire

Selon le média arabophone « Ennahar« , l’audience a été reportée au 7 septembre, à la demande de la défense. Le tribunal a ordonné le placement de l’infirmière sous contrôle judiciaire. L’accusée fait face à des charges de profanation de cadavre selon le code pénal.

La même source révèle que l’infirmière mise en cause est âgée de 24 ans. Elle exerce à l’hôpital Salim Zemirli depuis 4 ans.

Rappelons que le ministère de la Santé a publié un communiqué juste après la diffusion de la vidéo, où il a condamné fermement ces actes jugés inhumains et souligné leur incompatibilité avec nos valeurs humaines et religieuses. Il a rappelé les principes fondamentaux de la profession infirmière.

Le ministère a également réaffirmé son engagement total à respecter la dignité des défunts, faire respecter strictement l’éthique professionnelle et appliquer les règles de pratique médicale.

L’hôpital Zemirli se constitue partie civile

Selon toujours le média « Ennahar », l’hôpital Zemirli s’est constitué partie civile en l’absence des ayants droit de la personne décédée apparaissant dans la vidéo. Le représentant légal du Trésor public s’est retiré du dossier. En attendant de savoir plus de détails lors de l’audience de l’accusée, prévue le 7 septembre prochain.

