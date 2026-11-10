Affaire Houris : le verdict tombe pour Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh

Le tribunal correctionnel d’Oran vient de trancher dans l’affaire Horis : l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud et son épouse Aïcha Dahdouh écopent d’une peine de cinq ans de prison ferme et d’une amende de 300 000 dinars. Visés par un mandat d’arrêt international, les deux époux sont au cœur d’une controverse judiciaire très médiatisée.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par Saâda Arbane, qui s’est constituée partie civile dans ce dossier. Les chefs d’inculpation retenus contre le couple concernent la violation du secret professionnel, le vol de dossier médical ainsi que l’atteinte à la vie privée.

Il convient de rappeler que lors des réquisitions prononcées le 13 octobre dernier, le procurreur de la République avait initialement requis une peine de six ans d’emprisonnement.

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Kamel Daoud et Aïcha Dahdouh lourdement condamnés

Commentant cette décision, l’avocate de la partie civile, Me Aïcha Drar, citée par El Khabar, a souligné que ce jugement constitue une reconnaissance institutionnelle du préjudice subi par sa cliente. Selon ses déclarations, cette affaire met en lumière l’exploitation d’une tragédie personnelle, et ce, en dépit du refus catégorique exprimé par la victime et des notifications régulières transmises à l’auteur.

Selon la même source, l’établissement hospitalier spécialisé en maladies mentales de Sidi Chahmi s’est également joint à la procédure en tant que partie civile dès le dépôt initial de la plainte. Le magistrat instructeur a ainsi eu l’occasion d’entendre les observations du représentant de cet établissement, en lien direct avec le suivi médical dont bénéficiait la plaignante auprès de la psychologue incriminée.

Ce délibéré intervient dans un contexte marqué par de récentes sorties médiatiques de l’épouse de l’écrivain, accordées au site MédiaPart et à l’AFP. Dans cet entretien, Aïcha Dahdouh avait exprimé son souhait de comparaître devant les juges pour s’expliquer, tout en invoquant des contraintes familiales et une procédure de divorce en cours avec son époux qui l’empêchaient de regagner le territoire national depuis le mois d’octobre 2024.

La polémique enfle entre drame personnel et accusations de violation du secret médical

Aïcha Dahdouh avait également réaffirmé son attachement à la justice algérienne et sa volonté de faire valoir ses arguments en personne. Elle y révélait que les tensions accumulées au sein du couple avaient fini par aboutir à une décision de rupture, exacerbées par la polémique née de la parution du roman Houris, couronné par le prestigieux prix Goncourt.

Au cœur de cette tempête littéraire, la protagoniste principale du livre, Saâda Arbane, affirme que l’ouvrage s’inspire directement de son drame personnel en tant que survivante des violences terroristes des années 1990, et ce, sans son consentement formel.

De son côté, la psychologue a catégoriquement rejeté les accusations de violation du secret médical ou de transmission illicite de dossiers à son ex-conjoint, tout en reconnaissant l’existence d’interactions régulières et de contacts en dehors du strict cadre professionnel entre la plaignante et l’écrivain.

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