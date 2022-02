Affaire Guedioura – MCO : le président du club dit tout

Retournement de situation dans le dossier Adlène Guedioura. Alors que tous les indices laissaient présager que l’international algérien de 36 ans s’engagerait avec le club du Mouloudia d’Oran, la signature officielle du milieu de terrain patauge depuis plusieurs jours. Ce qui a fait installer le doute sur la faisabilité de ce transfert. Finalement, l’avenir d’Adlène Guedioura se dessinera loin de la capitale de l’Ouest.

C’est ce que le présent du club, Dejbbari Youcef, a confirmé pour un média algérien. Sur un ton plein de regrets et d’amertume, le président Oranais s’est prononcé définitivement sur l’affaire Guedioura « Nous voulions signer Guedioura et le voir avec le maillot rouge du MCO, c’est une recrue qui aurait pu nous aider en apportant son expérience à cette équipe » dit-il avant de revenir sur les causes qui ont empêché la signature du champion d’Afrique 2019 avec l’équipe de l’Algérie « Comme vous le savez, le club vit une crise sans précédent, nous sommes privés de recrutement, nous avons formulé une demande pour que Guedioura ait une dérogation spéciale pour pouvoir jouer avec nous, mais notre demande est restée sans suite » ajoute-t-il.

Opération de sauvetage

Le président Youcef Djebbari, qui, rêvait gros, voit ces rêves se transformer en un véritable cauchemar. Après s’être vu accorder le fauteuil de la présidence du conseil d’administration oranais, le dirigeant expérimenté voyait son club sortir très vite de la crise qui le frappe en recrutant des joueurs dotés d’une aura qui sera l’assurance tous risques pour les Hamrawas.

Le nom de Saphir Taider a été aussi évoqué lors de la première semaine de Djebbari en haut lien oranais. Les supporteurs voyaient un milieu de terrain composé d’éléments qui se connaissent et qui ont écrit un bel épisode de l’histoire de l’équipe d’Algérie, d’autres sont restés vigilants et ont refusé de s’enflammer jugeant que l’idéal serait de se concentrer sur l’effectif actuel.

Ce dernier n’a pas vraiment convaincu le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani d’autant plus que les joueurs actuels du MCO se sont lancés dans une offensive qui consiste à sécher les entraînements pour réclamer leurs salaires. Le président Djebbari s’est dit étonné de voir cette demande resurgir « nous nous sommes entretenu avec les joueurs et on a trouvé un accord, j’étais surpris de recevoir un appel qui m’informait que les joueurs refusent de s’entraîner » dit-il avant de conclure « malgré cette situation, je refuse de jeter l’éponge, personne n’a voulu prendre les clés, le club est endetté suite à la mauvaise gestion des précédentes directions, démissionner ? je ne peux pas abandonner ce club de cette manière, moi je continue à contre cœur » a annoncé le président Djebbari.

Le redressement sportif et économique est la mission capitale de Youcef Djebbari. Quant à Guedioura, il retourne en Angleterre pour reprendre son avenir loin des terrains algériens…