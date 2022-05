Affaire Gassama : une foule d’Algériens se rassemblent devant la FIFA

Le feuilletant de l’affaire du fameux match Algérie-Cameroun n’a pas encore connu son épilogue. Alors que tous les Algériens attendent le verdict de la Fifa à la suite de la plainte introduite par la FAF il y a quelques semaines, une centaine d’Algériens vivants en Suisses ont organisé aujourd’hui une manifestation devant le siège de l’instance internationale pour protester contre l’arbitrage vicieux de Bakary Gassama lors de ledit match, tout en montrant leur grand soutien au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Après l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde, la fédération Algérienne a porté plainte à la commission d’arbitrage de la Fifa en l’encontre de l’arbitre international Gambien Bakary Gassama qui a été l’auteur de plusieurs erreurs d’arbitrage qui ont influé sur le résultat du match Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida (1-2). Au moment où tous les Algériens attendent avec impatience le verdict de la Fifa, dont certains gardent toujours un mince espoir pour que le match soit rejoué, une centaine de ressortissants Algériens en Suisse se sont montés aujourd’hui au créneau.

En effet, et selon des vidéos et photos parvenues de la Suisse, de fervent supporters Algériens ont organisé une manifestation devant le siège de l’instance international à Zurich et ce, pour protester contre l’arbitrage de Gassama lors de ledit match. Ils ont également demandé justice après que ce dernier ait lésé les Verts le 29 mars dernier à Blida.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les supporters Algériens vivants en Suisse organisent une foule de protestation devant le siège de la Fifa. Il y a trois semaines, ils se sont déjà regroupés devant les portes de l’instance internationale pour le même motif.

Un grand soutien à Belmadi

Présents en force devant le siège de la Fifa, les supporters Algériens ont également montré leur grand soutien à Djamel Belmadi. En effet, ils ont scandé longtemps son nom en répétant: «Allaho Akbar, Djamel Belmadi».

S’ils soutiennent le sélectionneur national, c’est tout simplement à la suite des plaintes déposées par la fédération Camerounaise de football et son homologue Gambienne contre le concerné après avoir critiqué sévèrement l’arbitre Bakary Gassama.

Reste à savoir maintenant si la FAF aura gain de cause lors du verdict auquel va prononcer l’instance internationale dans quelques semaines.