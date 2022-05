Affaire Gassama : un site Qatari dévoile la date du verdict de la FIFA

Les supporters de l’équipe d’Algérie retiennent leur souffle à l’approche du verdict de la fédération internationale de football concernant le dossier déposé par les services de la fédération algérienne.

Suite à la plainte algérienne contestant l’arbitrage du match retour entre l’équipe d’Algérie et celle du Cameroun, la FIFA a décidé d’étudier le dossier formulé par la FAF afin de mettre un terme au début incessant autour de la deuxième manche du barrage qualificatif à la coupe du monde.

Cependant, la plus haute instance footballistique du globe n’a pas fixé une date pour se prononcer dans cette affaire. Or, un site internet Qatari se penche sur la question du dossier algérien auprès de la FIFA et prévoit même la date de l’issue du dossier.

En effet, le site « Winwin » annonce que le verdict de la fédération internationale de football sera rendu entre le 15 et le 30 mai prochain. Pour « Winwin » la FIFA étudierait le dossier de la FAF et se laisse du temps pour peaufiner son jugement. Le site Qatari n’y va pas par quatre chemins et assure que l’Algérie a confié tous les détails nécessaires pour que la FIFA ait l’image complète de la rencontre.

« Winwin » explique que ces preuves sont épaulées par des enregistrements de la conversation entre l’arbitre Gambien, Bakary Gassama, et les arbitres assistants de la VAR. Un détail qui pourrait peser sur la décision de la FIFA selon les supporters algériens.

Un dossier qui fait jaser

Le contenu du dossier de recours déposé par la fédération algérienne de football reste sujet à nombreux débats. Entre les deux avis extrêmes quant à son issue, le recours de l’équipe d’Algérie ne cesse d’animer la toile.

La fédération algérienne de football n’a pas communiqué sur l’identité de la commission chargée d’étudier le dossier. Néanmoins, il est à rappeler que seule la FIFA décidera du sort du dossier et que la date de cette décision n’a pas été encore dévoilée.