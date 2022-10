Affaire Gassama : un responsable à la FAF en remet une couche

Visiblement, les Algériens n’arrivent toujours pas à digérer l’élimination de l’équipe nationale de la prochaine Coupe du Monde au Qatar face au Cameroun. Le porte parole et chargé de communication de la FAF, Salah Bey-Aboud, vient de faire une grave révélation à propos de la désillusion du 29 mars dernier.

Et pourtant vainqueurs au match aller des barrages des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar-2022, les Verts avaient perdu le match retour face au Cameroun à Blida le 29 mars dernier (1-2). Les Algériens avaient accusé l’arbitre gambien Bakary Gassama en raison de ses erreurs d’arbitrage.

La fédération algérienne de football avait introduit, dans la foulée, un recours à la commission d’arbitrage de la FIFA. Cette commission présidée par l’Italien Pierluigi Collina n’a pas donné suite. « La fédération algérienne de football n’a pas reçu de suite à propos de son recours déposé à la commission d’arbitrage de la Fifa concernant le match Algérie-Cameroun. Si c’était le cas, la FAF l’aurait communiqué ». Dira le porte parole et chargé de communication de la première instance du football national, Salah Bey-Aboud, à l’émission radio « C’est vous l’expert » de nos confrères de « La gazette du fennec ».

Salah Bey-Aboud en remet une couche

Sept mois après la grande désillusion, le responsable à la FAF vient d’en remettre une couche. Il affirme que la bande à Djamel Belmadi a été éliminée du grand rendez-vous planétaire de football pour des raisons extra-sportives.

« Dans notre cas à nous, il n’y a pas que le football. Ça, on en est convaincu à l’intérieur. Peut-être qu’il y a des choses dont on ne peut pas parler aujourd’hui. Mais moi, je peux vous le confirmer et je suis conscient de ce que je dis ». Révèle-t-il, sans pour autant donner plus de détails.

Il est à rappeler que le Gambien Bakary Gassama n’a été ni sanctionné ni suspendu à la suite de son arbitrage scandaleux lors du fameux match Algérie-Cameroun. Bien au contraire, il continue d’exercer le plus normalement du monde en Afrique. Mieux, il a été désigné parmi les arbitres africains qui officieront les matchs de la prochaine Coupe du Monde.