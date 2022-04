Affaire Gassama : un ex-international marocain défend Belmadi

Les réactions suscitées par les déclarations du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, prennent une tournure inattendue. En effet, et après s’être attaqué directement à l’arbitre Gambien, Bakary Gassama, sifflet de la manche retour du match barrage pour la coupe du monde 2022 face au Cameroun, l’entraîneur de l’équipe d’Algérie est dans l’œil du cyclone.

Entre des propos jugés dégradants, des accusations et des prises de défense par nombre de joueurs algériens, L’interview de Djamel Belmadi n’est pas passé inaperçue dans le monde du football international. Dans la lignée de beaucoup d’anciens joueurs de la sélection algérienne, l’ex-joueur marocain, Abdeslam Ouaddou, apporte son soutien au coach des Fennecs. L’ancien défenseur du club breton du Stade Rennais a tenu à prendre farouchement la parole pour disculper Djamel Belmadi.

Le champion d’Afrique 2019 a été taxé de racisme après ses déclarations qui visaient à dénoncer l’arbitrage scandaleux de l’arbitre Bakary Gassama, une accusation que Abdeslam Ouaddou réfute catégoriquement, « Lorsque je jouais au Qatar, Djamel a accueilli et pris personnellement sous son aile il y a quelques années un groupe de migrants africains dans une très grande difficulté financière, hébergement… Donc dire qu’il est raciste est un mensonge » affirme-t-il.

L’ancien entraîneur du MC Oujda ne s’est pas caché pour clarifier les propos tenus par le sélectionneur algérien, « Certains essaient de noyer le poisson en occultant le vrai problème de l’équité sportive dont il est sujet. On a touché là un sujet qui aurait pu permettre une avancée majeure pour notre sport roi. Au lieu de ça, on tape sur un mec intègre pour laisser un statu quo qui dure depuis belle lurette » écrit-il sur Twitter.

Alors que tous les supporters algériens avaient les yeux rivés sur la décision du sélectionneur national, Djamel Belmadi, de se maintenir ou pas dans son poste sur le banc de l’équipe d’Algérie, l’interview accordée par le coach algérien au site de la FAF n’a pas été pauvre en émotion.

Belmadi n’a pas hésité à laisser libre cours à sa déception quant à l’arbitrage de l’équipe d’Algérie face au Cameroun. Des déclarations mal reçues par les instances footballistiques du Cameroun et de la Gambie et même par d’autres figures du ballon rond mondial. Face à la montée des critiques, la fédération algérienne a tenu à confirmer le droit de ses services de défendre les intérêts de l’équipe d’Algérie conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque je jouais au Qatar, Djamel a accueilli et pris personnellement sous son aile il y a quelques années un groupe de migrants africains dans une très grande difficulté financière, hébergement, etc etc Donc dire qu’il est raciste est un mensonge. Il parle de l’arbitrage

— Abdeslam Ouaddou (@AbdesOuaddou) April 27, 2022