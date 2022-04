Affaire Gassama : Meghni et Abid prennent la défense de Belmadi

L’ancien maitre à jouer de la sélection nationale, Mourad Meghni, conteste l’arbitrage de Bakary Gassama qui a influé sur le résultat du match Algérie-Cameroun. Il n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant international Youcef Belaïli.

Dans une interview accordée au journaliste Français Farid Rouas sur «Instagram», Mourad Meghni revient sur le match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la prochaine coupe du monde. Il n’a pas hésité à contester l’arbitrage vicieux du Gambien Bakary Gassama. «Lors je voyais le match en direct, je ne me rendais pas compte des erreurs d’arbitrage de Gassama. Après avoir visionné les actions douteuses, j’avoue qu’il n’a pas été à la hauteur et ses erreurs ont influé sur le résultat du match », dira l’ancien meneur de jeu de la sélection national.

Par ailleurs, Mourad Meghni encense Youcef Belaïli. «Lorsque je jouais en championnat Algérien avec le CSC, il évoluait à l’USMA. A cette époque, je le considérais comme le meilleur joueur Algérien. Il est capable à faire encore mieux et, franchement, je le vois dans un grand club comme l’Olympique Lyonnais ou l’Olympique de Marseille », a-t-il indiqué.

A rappeler que Meghni avait contribué à la qualification de la sélection nationale pour la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, en étant l’un des artisans de la victoire de la sélection nationale lors du fameux match barrage face à l’Egypte en novembre 2009 à Omdourman, mais il n’avait pas pu y prendre part en raison de la méchante blessure qu’il avait contracté au genou.

Abeid tire sur Chapron !

Un autre international Algérien prend également la défense de Djamel Belmadi. Mehdi Abeid, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a descendu en flamme l’arbitre Français Tony Chapron qui s’en est prit au sélectionneur national il y a quelques jours.

Le milieu de terrain qui évolue actuellement aux Emirates Arabes Unis avec Al-Nasr de Dubaï s’est lâché sur son compte tweeter : «Et vous monsieur Chaperon n’avez vous pas eu recours à la violence lors du match Nantes – Paris. Niveau médiocrité on peut pas tomber plus bas. En insultant Djamel de médiocre c’est tout un pays et une équipe que vous irritez, avez-vous seulement regardé le match ? » Reste à savoir si Tony Chapron répliquera à l’ancien Nantais.

Pour rappel, l’ancien arbitre français reconverti avait qualifié le sélectionneur national de « médiocre » à cause des propos de ce dernier sur l’arbitrage de Bakary Gassama lors des barrages retour de Coupe du Monde contre le Cameroun (1-2).