Affaire Gassama : Mazar, d’une star à la risée des plateaux TV

Le président de l’organisation mondiale de sécurité et anti-corruption (OMSAC), Mourad Mazar, est accusé d’avoir «vendu les rêves» aux Algériens lors de l’affaire du match Algérie-Cameroun. Certains journalistes n’ont pas hésité à s’en prendre à lui dans des plateaux de télévisions privées.

Après que la fédération Algérienne de football ait introduit un recours à la Fifa, suivit par un dossier à la commission d’arbitrage de l’instance international en l’encontre de l’arbitrage vicieux de Bakary Gassama, l’organisation mondiale de sécurité et anti-corruption (OMSAG) avait jeté un pavé dans la marre, en publiant un communiqué où on pouvait lire : «« Le rapport des arbitres allemands «VAR» a prouvé par audio et vidéo que l’arbitre Bakary Gassama a délibérément refusé de répondre à leurs avertissements sur la nécessité de retourner au VAR pour confirmer et statuer sur ses mauvaises décisions arbitrales », explique ainsi l’Omsac, ajoutant: « Au vu des éléments consignés auprès de nos experts du département investigations, il ressort avec certitude qu’il y’a eu corruption pour aboutir au résultat que l’on connaît. »

Cela avait donné un mince espoir aux Algériens pour que le match Algérie-Cameroun soit rejoué. Maintenant que la FAF a été officiellement déboutée par la Fifa, le président de l’organisation en question, l’Algérien Mourad Mazar, qui a pourtant évoqué, avant le verdict de la Fifa, des «preuves présentées», dans son intervention sur El-Bilad TV, pour renforcer le dossier Algérien, fait actuellement la risée des plateaux de télévision privées.

Réda Abbès et Hocine Djenad s’en prennent à Mazar

Invité sur le plateau de télévision de la chaine Ennahar TV il y a quelques jours, le journaliste Réda Abbès est entré en débat avec Mourad Mazar qui a été joint par téléphone. Abbès n’a pas mâché ses mots et dira à Maza : «Vous avez dit qu’il y a un lourd dossier qui va faire tomber la CAF. Mais, où avez-vous déposé ce dossier ? » avant de poursuivre : «Chabaâtna Makrout», un terme Algérien par lequel on qualifie quelqu’un de menteur.

Hier, c’était autour de l’autre journaliste Hocine Djenad de s’en prendre à Mourad Mazar sur le plateau de télévision El-Hayat TV. Il savait que ce dernier allait être une nouvelle fois joint par téléphone et a donc ramené avec lui une boite qui contient des portions de gâteau «Makrout». «Vous m’avez dis que Mourad Mazar sera joint par téléphone, j’ai donc décidé de lui ramener sa part du «Makrout ». Comme il a fait manger aux Algériens le «Makrout », c’est à son tour maintenant d’en manger ».

Visiblement, l’OMSAC aura perdu sa crédibilité. Tout le monde l’accuse de s’être mis au camp des «vendeurs du rêve» aux Algériens pendant que ces derniers attendaient le verdict de la Fifa.