Affaire Gassama : la FAF peut-elle recourir au TAS ?

Alors que la commission d’arbitrage de la Fifa a clos le dossier du match Algérie-Cameroun, nombreux sont ceux qui ont annoncé une éventuelle nouvelle démarche de la FAF, celle de faire appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne. Mais la première instance du football national ne pourra finalement pas le faire. Les Algériens doivent tourner définitivement la page de la désillusion du 29 mars dernier.

Après avoir introduit un recours à la Fifa le lendemain du match retour des barrages Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars derniers au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour dénoncer l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama, la fédération Algérienne de football a également porté plainte à la commission d’arbitrage de la Fifa, présidée par l’ancien célèbre arbitre Italien, Pierluigi Collina, pour le même motif. Mais elle a reçu une réponse défavorable de la part de l’instance internationale.

En effet, la FAF, et comme tout le monde le sait, a été destinataire d’une correspondance de la Fifa vendredi dernier qui lui a écrit : «Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres «vidéo», conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage ». Une lettre «flou», mais l’AFP a affirmé que le dossier a bel et bien été clos par la commission en question, c’est ce qui lui a confié une source de la Fifa, que cette dernière «a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère l’affaire close ».

La FAF ne pourra pas faire appel au TAS de Lausanne

Maintenant qu’elle a été déboutée par l’instance internationale, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur quelle démarche prendra la fédération algérienne de football pour recouvrer ses droits. Selon certaines informations relayées, la FAF devrait saisir le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne.

Mais ce qu’il faut le savoir, c’est que la première instance nationale du football ne pourra pas faire appel à la structure Suisse. «Les décisions prises par la commission de discipline et la commission de recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS), en application des dispositions des articles 57 et 58 des statuts de la Fifa », c’est ce que stipule l’article 48 du code de discipline de la Fifa.

Par ailleurs, si les Algérien ont jugé «flou» la lettre de la Fifa envoyée à la FAF, c’est tout simplement parce que la structure majeure du ballon rond n’est pas dans l’obligation de justifier ses verdicts. En effet, dans l’alinéa 5.1 de ledit code, on peut lire : «En principe, les décisions des organes juridictionnelle de la Fifa sont rendues sans motif et seules ces décisions sont communiquées au parties, lesquelles sont alors informées qu’elles ont dix jours à compter de la réception de la notification pour en demander les motifs par écrit ».