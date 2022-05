Affaire Gassama: la FAF a-t-elle retiré sa plainte auprès de la FIFA ?

De nouveaux rebondissements animent l’affaire du Gambien Bakary Gassama, arbitre ayant officié le match retour Algérie-Cameroun le 29 mars dernier, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022. En effet, la Fédération algérienne de football (FAF) a reçu une première réponse de la Commission d’arbitrage de la Fédération internationale de football association (FIFA) suite au recours introduit contestant l’arbitrage de Gassama. Après cette réponse ambiguë, la FAF retira-t-elle sa plainte ?

« … Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », telle a été la réponse de la Commission d’arbitrage de la FIFA au recours introduit par la FAF pour dénoncer l’arbitrage scandaleux du Gambien Gassama.

À cause de son ambiguïté, cette réponse a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, entre ceux qui l’ont interprété comme un rejet de la requête de l’Algérie pour rejouer le match, et ceux qui estiment que ce n’est qu’un accusé de réception et que la demande et en cours de traitement, étant donné que la FIFA a souligné « des incidents survenus lors de la rencontre Algérie-Cameroun ».

Estimant que la plainte de l’Algérie a été rejetée, l’agence de presse française RMC Sport a fait savoir, à travers un tweet posté ce samedi après-midi, que « la FAF a retiré sa plainte auprès de la Commission de discipline de la FIFA et a préféré se contenter d’une explication de la Commission d’arbitrage concernant les décisions prises par Baray Gassama ».

Cependant, selon les informations rapportées par le média arabophone Ennahar Online, la FAF aurait réagi autrement suite à la réception de cette réponse. En effet, « la FAF aurait adressé une nouvelle correspondance à la FIFA afin d’avoir des éclaircissements à propos de ladite réponse, et ce, à cause du manque de clarté dans le communiqué reçu et qui ne donne pas de réponse explicite à la requête de l’Algérie », a rapporté le même média.

Selon les informations de RMC Sport, la FAF a retiré sa plainte auprès de la commission de discipline de l’instance mondiale, et a préféré se contenter d’une explication de la commission d’arbitrage concernant les décisions prises par Bakary Gassama — RMC Sport (@RMCsport) May 7, 2022

Recours de l’Algérie auprès de la FIFA : la FAF reçoit une réponse

Dans un communiqué rendu public hier soir sur ses réseaux sociaux, la FAF a fait savoir que la FIFA a répondu à la réclamation introduite auprès de sa Commission d’arbitrage, contestant l’arbitrage de Bakary Gassama lors du match retour Algérie-Cameroun. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre », a répondu la FIFA.

Il convient de rappeler que la FAF avait officiellement introduit un recours auprès de la FIFA le 31 mars dernier, afin de contester l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama qui avait officié le match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022.