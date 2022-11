Affaire Gassama : Idrissou persiste et signe

L’ex-international camerounais, Mohamadou Idrissou, a fait une grave révélation vendredi dernier. Il a affirmé que le match Algérie-Cameroun a été acheté par le président de la FECAFOOT Samuel Eto’o. L’ancien attaquant des Lions Indomptables tient à ses propos.

Alors que la Coupe du Monde Qatar-2022 débutera dans quelques jours, les Algériens n’arrivent toujours pas à digérer la façon par laquelle notre sélection nationale a été éliminée de ce grand rendez-vous planétaire de football. Plus de sept mois après la grande désillusion, ils pointent du doigt toujours l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama.

Vendredi dernier, un ex-international camerounais a jeté un pavé dans la marre. Mohamadou Idrissou, puisqu’il c’est lui qu’il s’agit, a fait une grave révélation via une vidéo sur les réseaux sociaux. En effet, il a affirmé que le fameux match retour des barrages a été acheté. Il a descendu en flammes le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o.

Une déclaration qui a suscité une grande réaction. Non-seulement en Algérie, mais aussi au Cameroun. « Idrissou a fait une affirmation dangereuse et délirante en disant que les Lions Indomptables se sont qualifiés en achetant le match. ». Réplique le journaliste camerounais Remy Ngono a, dans l’émission Café des sports sur RFI.

Quelles preuves dispose Idrissou ?

En réponse au journaliste camerounais, Mohamadou Idrissou tient à ses propos. En effet, il persiste et signe concernant l’achat du match barrage face à l’Algérie.

« J’ai parlé d’une affaire concernant l’Algérie tu as (Remy Ngono) commencé par dire des choses que tu ne maitrises pas. Je connais bien de quoi est ce qu’il est question ». Dira-t-il, dans une nouvelle vidéo publié sur les réseaux sociaux. Et d’ajouter : « Quand je parle toi Remy Ngono tu t’assois et tu prends les notes. Je connais de quoi il est question. Je ne suis pas quelqu’un à qui on donne 100 ou 200 mille FCFA pour que j’adopte une posture ».

Reste à savoir maintenant si l’ancien attaquant de l’Eintracht Frankfurt parle avec des preuves concrètes ou bien il veut juste profiter de l’affaire, qui a fait beaucoup d’encre, pour régler ses comptes avec Eto’o et créer le buzz…