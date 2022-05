Affaire Gassama : de quoi Samuel Eto’o a-t-il peur ?

Le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, multiplie les commentaires au sujet des réactions algériennes sur le match barrage du 29 mars dernier entre l’équipe d’Algérie et l’équipe du Cameroun.

Après sa réaction critique envers le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, l’ancien joueur de l’Inter de Milan semble suivre de très près les affaires de l’équipe d’Algérie. Ce qui laisse l’impression que le président de la fecafoot ne supporte plus, et répond du tac au tac à ce qui se partage sur la toile algérienne.

Hier, Samuel Eto’o s’est approprié un extrait d’un plateau télévisé algérien. Les journalistes présents, se questionnaient sur la fonctionnalité de l’assistance vidéo lors du match barrage de l’équipe d’Algérie. L’ancien attaquant des Lions Indomptables n’a pas hésité à réagir en commentant, « Bonne nuit. On peut traduire en d’autres langues. » lit-on sur les réseaux sociaux d’Eto’o.

Une réaction qui ne serait pas pour réconforter la position de l’homme de plus en plus suspecté en Algérie. Loin de toutes théories complotistes, les sorties sur la toile de Samuel Eto’o seraient-elles pour faire éloigner les regards sur une chose que seule le président de la Fecafoot voudrait cacher ?

Si la première réaction d’Eto’o est passée pour un malentendu dans la compréhension des propos du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, cette dernière sortie porterait des habits douteux tant par le fond que par la forme.

Le président de la fédération camerounaise de football ne serait pas sans savoir que seule la FIFA est juge dans des affaires de cet ordre et qu’un extrait d’un plateau télé ne changerait pas la décision de l’unique instance capable de se prononcer dans le dossier du recours algérien.

Retour sur l’extrait du plateau télévisé

Dans son émission sportive, le journaliste algérien, Maamar Djebbour, est revenu sur la question de la VAR lors du match de l’équipe d’Algérie face à la sélection camerounaise.

L’un des invités du journaliste s’est dit convaincu du bon déroulement de l’accompagnement technique de la rencontre, « j’étais président lors de l’installation des caméras, et je peux vous confirmer que la VAR fonctionnait parfaitement tout le long du match. » dit-il avant d’ajouter, « l’un des techniciens de la FIFA, portant la nationalité portugaise, m’a affirmé dernièrement lors du match de la Ligue des Champions africaine que les caméras mises à disposition étaient largement suffisantes pour avoir le meilleur rendu de la consultation vidéo. » explique-t-il.

L’invité en question a assuré que le directeur de la technologie auprès de la FIFA a été présent à Blida et avait pour mission la supervision de la prestation des arbitres allemands de la VAR. Une déclaration qui balaie d’un revers de main les soupçons sur la VAR.

Finalement, l’invité de l’émission du journaliste Maamar Djebbour a déclaré que « dans un contexte pareil, les arbitres de la VAR ne s’aventuraient pas à cacher des images qui pourraient avoir un impact sur le score de la rencontre et que seule la boite noire des conversations livrera les vérités sur la discussion entre Gassama et les arbitres de la VAR. » finit-il par dire.

Le brouhaha qui accompagne l’attente du verdict de la FIFA ne serait pas pour modifier la décision finale de l’instance internationale. Cette dernière n’a pas encore fixé la date qui mettra fin à tous les discours au sujet du match de l’équipe d’Algérie et le Cameroun.