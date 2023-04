Affaire Galtier : Delort soutient le coach parisien, Benzia en remet une couche

Après une tumultueuse semaine, la tendance semble être inversée pour l’entraîneur français, Christophe Galtier. Accusé de racisme suite à la divulgation « des prétendus propos » qu’il aurait tenu alors qu’il était l’entraîneur de l’OGC Nice, Galtier reçoit le soutien de plusieurs facteurs du milieu footballistique en France.

Joueurs et entraîneurs s’empressent d’afficher leur soutien à l’actuel entraîneur du Paris Sait-Germain. Ainsi, parmi les anciens joueurs qui ont soutenu Galtier, eux qui évoluaient sous ses ordres, on trouve l’international algérien, Andy Delort.

En effet, l’attaquant algérien a partagé la photo de son ancien entraîneur à l’OGC Nice sur da story Instagram dans ce qui semble être un message de soutien et de solidarité avec le technicien français accusé de racisme. Delort n’a accompagné la photo du coach Galtier d’aucun message écrit.

Laissant libre cours aux sous-entendus. Un avis que l’ancien attaquant de l’équipe d’Algérie, Yacine Benzia, ne semble pas partagé.

Dans ce sillage, l’ancien joueur du LOSC, sous les ordres de Galtier, a écrit sur son compte Instagram, « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. » lit-on sur sa story. Un message accompagné du hashtag, RamadanGate. Un message tant ambigu que mystérieux, mais qui dévoile, à demi-mot, la vérité de l’ancien attaquant des Verts.

Affaire Galtier : le coach parisien rompt le silence

Ce vendredi, toutes les caméras de France étaient braquées sur le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Lors de la conférence de presse d’avant match, Galtier a été très attendu pour répondre aux accusations de racisme qui le visent depuis une semaine.

Or, avant le début de la conférence de presse, le responsable de la communication du PSG a calmé les ardeurs des journalistes en déclarant, « Des allégations graves ont été portés dans les médias à l’encontre de notre entraîneur. Christophe y a répondu et a décidé de porter plainte. Le club soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses. (…) La lutte contre le racisme est un engagement fondamental du club. Le PSG ne se laissera pas troubler par cela. » dit-il avant de laisser la parole à Galtier. Le coach du Club paru a tenu à expliquer, « Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l’autre quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. » explique-t-il.

Affaire Galtier : les soutiens se multiplient

D’autre part, plusieurs anciens joueurs de confession musulmane qui ont évolué sous les ordres de Galtier ont brisé le silence en lui ont apporté leur soutien.

C’est l’exemple de l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Mevlüt Erdinç, qui a affirmé, « J’ai travaillé quatre – cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n’ai ressenti aucun racisme de sa part, confie le franco-turc de confession musulmane. Moi-même, je faisais le ramadan quand j’étais sous ses ordres et je peux vous dire qu’il nous laissait le choix, il le respectait. Il n’y avait vraiment pas de racisme. Je jeûnais pendant les semaines d’entraînement. Comme je connaissais mon corps et qu’il me faisait confiance, il n’avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match, c’était logique. Je ne jeûnais pas les jours de match » dit-il.

De son côté, Roland Romeyer, responsable à l’AS Saint-Étienne, a dit, « Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan, mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination. Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on a fait intervenir un imam de Lyon qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs. » affirme-t-il.