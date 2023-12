Affaire Galtier : Delort prend la défense de son ex-entraineur à Nice

Accusé de racisme en France lorsqu’il entrainait l’OGC Nice, Christophe Galtier a été innocenté par un autre ancien de ses joueurs. Il s’agit de l’international algérien, Andy Delort.

Christophe Galtier est au cœur d’un grand scandale de racisme en France. A quelques jours de son procès (le 15 décembre), le journal spécialisé français « L’Équipe » a fait de graves révélations sur les propos racistes tenus par l’accusé lorsqu’il entrainait l’OGC Nice lors de la saison 2021-2022.

Mais l’entraineur de 56 ans a été innocenté par certains ses anciens joueurs à Nice. C’est au tour de l’international algérien de prendre la défense de son ex-coach.

« Sincèrement, je n’ai jamais entendu Christophe Galtier tenir des propos racistes ou discriminants, et pourtant j’ai fait la saison complète, et j’ai vu tous les propos qui sont sortis. J’ai juste une anecdote que j’ai vécue et qui a été mise différemment (dans la presse). Lors d’un match à Clermont, ou à Lorient, 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗹𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲́ 𝗮̀ 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝗮𝗶𝘀𝗮𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗮̀ 𝟱𝗵 𝗼𝘂 𝗮̀ 𝟱𝗵𝟯𝟬 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗲́𝘁𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 qui avait préparé un repas pour manger puisque l’on jouait à 13h ou à 15h. Il me semble que c’était à 13h ». A-t-il déclaré.

Boudaoui écarté par Galtier à cause du jeune, le témoignage de Delort

À cet effet, l’actuel attaquant d’Umm Salal (D1 Qatar) fait son témoignage à propos ce qui s’est passé entre Christophe Galtier et Hicham Boudaoui en mois de Ramadan.

« Hichem Boudaoui, et c’est mon ami, est le seul qui ne s’était pas levé. La diététicienne a dit qu’𝗶𝗹 𝗻𝗲 𝘀’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘃𝗲́ 𝗱𝗼𝗻𝗰 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗹𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲́𝗺𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿. Ce qui peut être compréhensible à ce moment-là. Et dans les articles, on a vu que Galtier avait refusé de faire jouer Boudaoui parce qu’il faisait le ramadan. 𝗖𝗲𝗹𝗮 𝗻𝗲 𝘀’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗰̧𝗮. Il y a plein de choses… ».

Et d’ajouter : « L’année dernière, dans l’équipe de Kombouaré à Nantes, il y avait Jaouen Hadjam qui n’a carrément pas joué pendant presque un mois et demi. Ce n’est pas pire que Christophe Galtier qui a juste demandé à un joueur de se lever à 5h du matin pour manger pour sa santé ? ».