Affaire Future Gate : Rifka et Stanley quittent la prison d’El Harrach

Si en janvier les réseaux sociaux ont été secoués par l’arrestation de 3 influenceurs dans le cadre de l’affaire « Future Gate », ce 9 aout marque la fin du calvaire, pour ces derniers.

En effet, Farouk Boudjemline alias Rifka, Mohamed Aberkane connu sous le nom de Stanley et Numidia Lezoul retrouvent la liberté en quittant pour les deux premiers la prison d’EL Harrach et pour la dernière celle de Koléa.

C’est durant la matinée de ce mardi 9 aout, que Rifka et Stanley, ont été condamnés par la cour d’appel d’Alger à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis, ce qui veut dire qu’ils ont purgé leur peine et qu’ils peuvent enfin retrouver leurs proches.

Quant à Numidia Lezoul, elle a bénéficié d’un acquittement total ce qui signifie qu’elle passera cette nuit loin des barreaux de la prison de Koléa.

Joie et partages sur les réseaux sociaux à la sortie de prison de Numidia, Rifka et Stanley

Il faut dire que depuis janvier, les réseaux sociaux algériens, mais surtout les influenceurs et les proches de Numidia, Rifka et Stanley, n’ont eu de cesse d’utiliser les médias sociaux pour faire entendre leur voies et leur solidarité avec ces derniers.

Ce mardi 9 aout, en fin de journée, en consultant les réseaux sociaux, mais aussi les médias ont voit les images des 3 influenceurs quittant la prison d’El Harrach pour Rifka et Stanley, et l’établissement pénitentiaire de Koléa pour Numidia Lezoul.

Pour Rifka, on a pu voir lors de sa sortie de la prison d’El Harrach, son émotion, mais surtout celle de sa mère, qui l’a tout de suite pris dans ses bras, sous les applaudissements et les youyous de ce qui étaient présents sur place.

Concernant, Stanley, sa sœur qui mène un combat depuis janvier, pour faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux, n’a pas manqué de partager sa joie depuis l’annonce de la sortie de son frère. Mais aussi la joie d’un de ses proches aussi présent sur Instgram, Abdourha, qui a partagé le moment de la sortie de Stanley via ses stories.

Enfin, pour Numidia Lezoul, son frère Idir présent sur Instagram, a annoncé la nouvelle de la sortie de sa sœur, en matinée. Puis durant la fin de la journée, on a pu voir la sortie de cette dernière de la prison d’El Harrach, avec la présence de sa mère et son père sur place.