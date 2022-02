Affaire Future Gate : mandat de dépôt confirmé contre les accusés

La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a rendu ce mercredi sa décision concernant le mandat de dépôt décidé, en première instance, contre les accusés dans l’affaire de l’agence fictive « Future Gate », ayant trompé des étudiants algériens et qui implique plusieurs jeunes influenceurs.

La chambre d’accusation près de la même juridiction a, en effet, confirmé l’ordonnance du juge instructeur dans l’affaire de l’escroquerie des étudiants à l’étranger, refusant la demande de remise en liberté provisoire des 11 accusés dans l’affaire.

Parmi ces accusés, il convient de rappeler qu’il y a plusieurs jeunes influenceurs qui ont fait la promotion de l’Agence qui s’est avérée ensuite fictive. Il s’agit entre autres, du dénommé B. Farourk connu sous le pseudonyme Rifka, Numidia Lezoul et Stanley.

Après la décision du juge instructeur près le tribunal de Dar El Beida, portant sur leur mise sous mandat de dépôt, la défense des accusés a fait appel auprès de la Cour d’Alger. Les avocats ont également demandé l’annulation de la décision objet d’appel et la mise sous contrôle judiciaire des accusés.

Retour sur les principaux éléments de l’affaire

Vers la mi-janvier, le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida avait ordonné le placement de 11 mis en cause en détention provisoire et de 3 autres sous contrôle judiciaire dans l’affaire.

L’ensemble des accusés sont poursuivis pour des actes à caractère « criminel et délictuel ». Lors de leurs témoignages devant la justice, les « influenceurs » mis en cause ont avoué avoir perçu d’importantes sommes en dinars et en devises, en contrepartie de la promotion des services de l’agence « Future Gate ».

Pour rappel, les chefs d’inculpation portés à l’encontre des mis en cause dans le cadre de cette affaire sont : « association de malfaiteurs, traite d’êtres humains, violation de la législation relative aux mouvements de fonds vers et depuis l’étranger, abus de confiance, recel… ».