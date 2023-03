Affaire Future Gate : la Cour suprême clôt définitivement le dossier

La Cour suprême a rejeté le recours relatif à l’affaire connue sous le nom « Futur Gate ». Mettant ainsi un point final à l’un des scandales les plus médiatisés de ces dernières années en Algérie. En effet, cette affaire a mis en lumière les pratiques frauduleuses de la société « Futur Gate » et de certains influenceurs, qui ont escroqué des étudiants algériens en leur promettant une inscription dans des universités étrangères.

Pour rappel, les accusés étaient poursuivis pour « escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs et bancaires, blanchiment d’argent et violation de la réglementation régissant le mouvement des capitaux ». Dans ce sillage, on notera que le verdict initial a condamné Oussama Rezagui à six ans de prison ferme. Tandis que Farouk Boudjemline et Mohamed Aberkane ont écopé d’une peine d’un an de prison, dont six mois ferme, et une amende de 50.000 DA. Quant à Numidia Lezoul, la chanteuse a été acquittée de toutes les charges retenues contre elle.

Effectivement, cette affaire a eu un impact considérable sur l’opinion publique en Algérie, qui a suivi de près le déroulement des événements. Elle a également mis en évidence l’importance de protéger les étudiants contre les fraudes et les escroqueries, en particulier dans un contexte où l’éducation supérieure à l’étranger est une option de plus en plus prisée par les étudiants algériens.