Affaire Future Gate – influenceurs : rebondissement dans le dossier

La chambre d’accusation de la cour d’Alger a rejeté la demande de libération provisoire des onze personnes, dont quatre influenceurs, impliquées dans l’affaire du Future Gate. Celle-ci a confirmé la décision prise par le juge d’instruction auprès du tribunal de Dar El Beïda à l’encontre des mis en cause.

L’affaire a éclaté au mois de janvier de l’année en cours. Les parents de 75 étudiants avaient déposé plainte contre la société privée Future Gate, dénommée aussi Svit-Osviti et Inside.com. Cette dernière promettait aux victimes de s’occuper de leur inscription et de leur prise en charge pour des études à l’étranger, notamment en Ukraine, Russie ou Turquie.

Parmi les personnes placées en détention provisoire figurent le patron de la boîte, Oussama Rezagui, certains de ses collaborateurs, ainsi que quatre célèbres influenceurs qui avaient fait la promotion de Future Gate : Numidia Lezoul, Inès Abdelli, Mohamed Aberkane, dit Stanley et Farouk Boudjemline, dit Rifka. Inès Abdelli, mineure, a été placée sous contrôle judiciaire.

L’entreprise de l’ex-députée Souad Lamara interdite de disposer

Par ailleurs, selon le quotidien arabophone Ennahar, le juge d’instruction auprès du tribunal de Dar El Beïda a ordonné une interdiction de disposer à l’encontre de l’entreprise de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, Genipharm. Celle-ci appartient à l’ex-députée Souad Lamara, et mère du principal mis en cause dans cette affaire, Oussama Rezagui.

Pour finir, rappelons que les prévenus sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont « faux et usage de faux », « association de malfaiteurs », « traite de personnes » et « violation de la loi régissant la circulation des capitaux de et vers l’étranger ».

Bien que certains de ces chefs d’accusation soient d’une extrême gravité, le juge d’instruction continue les auditions sans fixer aucune date pour la tenue du procès. La question que tout le monde se pose donc sur cette affaire qui défraie la chronique est : quand le procès de l’arnaque du Future Gate aura-t-il lieu ? Et quel sort sera réservé aux quatre influenceurs impliqués dans l’escroquerie ?