Affaire faux tests PCR en Espagne : la police fait tomber 3 Algériens

Depuis le début de la pandémie liée à la COVID -19, des tests PCR négatifs sont exigés pour plusieurs raisons : déplacements, accès aux loisirs, mais surtout pour les voyages depuis et vers l’Afrique. Beaucoup de personnes veulent passer à travers les mailles du filet et font donc usage de faux certificats grâce à des faussaires.

C’est dans ce contexte qu’une enquête avait été lancée par les autorités espagnoles lorsqu’ils ont découvert de faux certificats PCR négatifs chez des passagers au port d’Almeria, sachant que le test négatif de moins de 36 heures est encore obligatoire pour aller vers l’Algérie.

La police nationale d’Almeria a réussi à arrêter 3 Algériens et a continué son enquête auprès de 27 autres personnes, dont le chef de l’organisation qui s’est enfui en Algérie lorsqu’il a appris qu’il était recherché par les autorités espagnoles. Ce mercredi 6 avril 2022, les trois détenus ont comparu devant la justice sous l’inculpation de falsification de documents.

Espagne : fin du formulaire d’entrée pour les vaccinés

Comme tous les pays du monde, l’Espagne a été touchée par la pandémie de la COVID-19 et a instauré des mesures strictes afin de minimiser le nombre de cas.

Depuis peu, les frontières s’ouvrent, les conditions d’entrée et de sortie sont allégées et c’est dans ce cadre-là que le dès le 6 avril 2022 les voyageurs disposant du certificat numérique COVID de l’Union européenne ou équivalent (comme pour le Royaume-Uni) ne sont plus dans l’obligation de remplir le formulaire d’entrée en Espagne.

Néanmoins, les personnes qui ne disposent pas d’un certificat numérique COVID ou d’un certificat équivalent devront toujours se munir du formulaire de contrôle sanitaire avant le départ qu’ils peuvent se procurer grâce au site web www.spth.gob.es ou l’application Spain Travel Health.