Affaire Équipe nationale : Delort répond à Belmadi et s’explique

Il n’aura pas fallu attendre l’arrivée de la CAN pour répondre aux propos la concernant. L’OGC Nice et Andy Delort, au cœur de la polémique, ils répondent suite aux explications du sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi ce matin.

Lors de la conférence de presse d’avant-match à la veille de la première rencontre de la double confrontation Algérie-Niger, dans lesquelles Delort sera absent, l’entraîneur s’est exprimé sur plusieurs sujets à savoir la pelouse, les joueurs blessés, l’équipe adverse et notamment un sujet que l’on attendait tous avec impatience, le cas Delort.

En effet, Belmadi avait expliqué que l’attaquant niçois a eu un accord avec son club lors de la signature, stipulant que le joueur renonce à la CAN22. Chose qui, selon Belmadi, a été confirmé par Delort lui-même à travers des messages échangés, confirmant une information que le coach a eu un mois auparavant pour le mettre en garde sur cette affaire.

L’OGC Nice répond et Delort s’explique

Selon RMC Sport, l’administration du club niçois a démenti l’existence d’un document interdisant la participation de Delort à la CAN, affirmant le caractère illégal d’empêcher un joueur de représenter son pays, ajoutant que cela n’aurait aucune valeur.

La réponse tant attendue est bien évidemment celle de Delort, le principal concerné. Habitué à avoir son nom dans la presse mais pas pour la même raison. Ce dernier s’est expliqué sur son échange avec son entraîneur de l’EN « c’est le fruit d’une longue réflexion dont j’ai pu faire part à Djamel lors d’une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c’est une discussion que je souhaitais garder privée. »

Il avance des arguments soutenant son choix en poursuivant « il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d’abord, et c’est très important, le rôle qui est le mien en sélection. À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière : je viens d’arriver dans un club où l’exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon coté ».

« la supposée clause dans mon contrat est une pure invention »

Revenant sur les propos de Belmadi, sur la même lancée que son club, il a démenti l’existence dudit document « aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention ».

« j’espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu’un d’entier et je donne toujours tout. Je pense que ce choix est important pour moi cette saison, mais je ne prends pas ma retraite internationale ». C’est ainsi que Delort termine ses dires, souhaitant de recevoir la compréhension de ses supporters.