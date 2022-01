Affaire équipe d’Algérie : après Mahrez, Belkebla sort de son silence

La déception de l’élimination de l’Algérie du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, et le retour prématuré des Fennecs à leur club ne cesse de faire polémique, notamment après une belle série de 35 matchs sans défaite, qui a vu sa triste fin lors de ce même tournoi.

Après cette douloureuse disqualification, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, s’est exprimé au public sportif algérien et a même promis un fort retour lors des prochains matchs barrages.

Maintenant, c’est bel et bien Haris Belkebla qui est sorti de son silence et a évoqué, pour la première fois depuis l’élimination de l’Algérie, le sujet qui a tant fait la Une des médias.

» On a cœur de se rattraper en mars » (Belkebla)

Dans une interview accordée au média français Ouest France, le milieu de terrain algérien a révélé : « nous sommes tous impressionnés et franchement, revenir à Brest prématurément, ce n’est pas un bon signe. C’était une CAN compliquée pour nous. On espérait beaucoup mieux, c’est comme ça. »

« On a conscience que plein de choses n’ont pas été. Et on a cœur de se rattraper en mars. Le peuple algérien a été déçu, on espère lui redonner un peu de joie. Je suis quelqu’un qui va de l’avant, » a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que les Fennecs affronteront le Cameroun à la fin de mars de l’année en cours, en double confrontation, pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.