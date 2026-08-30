Affaire Epstein : après la mort de Daniel Siad, l’État français accusé de « faute lourde »

L’ancien mannequin suédois Ebba Karlsson et l’association Innocence en danger engagent des poursuites pour faute lourde contre l’État devant le tribunal judiciaire de Paris. En cause : les lourdeurs et la lenteur des procédures pénale et judiciaire après le décès, en juillet dernier, de Daniel Siad, d’origine algérienne et rabatteur présumé du réseau pédocriminel américain visé par une plainte pour viol. Victimes et défenseurs réclament désormais réparation.

Selon le cabinet Bourdon et associés, représentant Ebba Karlsson, l’ancienne mannequin avait pourtant alerté la justice à plusieurs reprises. Colomba Grossi souligne notamment que sa cliente avait formellement accusé Daniel Siad de viol et livré des éléments aux enquêteurs dès 2020.

L’ancienne mannequin accuse Daniel Siad, intermédiaire présumé du prédateur américain Jeffrey Epstein, de l’avoir violée au cours des années 1990.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Epstein : qui est Daniel Siad, né en Algérie, visé par une plainte pour trafic d’êtres humains ?

Une « perte de chance » d’obtenir justice

Après un nouveau dépôt de plainte en 2026, Ebba Karlsson a été auditionnée par les enquêteurs en mars. « Malgré cela, Daniel Siad n’a jamais été convoqué ni interrogé par la police jusqu’à son décès le 20 juillet », déplore son avocate.

Pour Ebba Karlsson, le décès de Daniel Siad passe pour une véritable injustice. « C’est une claque : alors que des preuves s’accumulaient contre lui, on lui annonce le jour même de sa mort qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour l’interpeller », s’indigne Colomba Grossi.

Selon son avocate, cette inertie prive définitivement la victime de voir son agresseur traduit en justice. « Ce sont des réponses à jamais perdues », regrette-t-elle. Face à ce qu’ils qualifient de faute lourde de l’État ayant causé un préjudice majeur, les avocats d’Ebba Karlsson réclament aujourd’hui des réparations financières.

Daniel Siad retrouvé mort fin juillet à son domicile

La découverte du corps de Daniel Siad, fin juillet à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine), met un terme aux poursuites visant directement l’intermédiaire présumé de Jeffrey Epstein. L’enquête globale du parquet de Paris sur les ramifications du réseau se poursuit néanmoins.

Dans un communiqué publié après la mort du suspect, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a précisé que Daniel Siad était ciblé par des « techniques spéciales d’enquête », incluant des écoutes téléphoniques. Selon elle, ces surveillances n’avaient pas encore apporté d’éléments suffisants pour justifier une arrestation immédiate.

Innocence en danger rejoint le combat d’Ebba Karlsson et assigne à son tour l’État français en justice. Portée par Mes Sannier et Darmon pour une première audience en 2027, cette action dénonce des dysfonctionnements majeurs et une « faute lourde » dans le dossier Epstein, réclamant 15 000 euros de réparation pour déni de justice.

L’association Innocence en danger regrette la disparition successive de témoins clés du dossier. Elle pointe notamment les décès de Jean-Luc Brunel — l’agent de mannequins français accusé d’avoir alimenté le réseau Epstein, qui s’est suicidé en prison en février 2022 — et, tout récemment, celui de Daniel Siad.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Epstein : Daniel Siad, d’origine algérienne, retrouvé mort à son domicile en région parisienne