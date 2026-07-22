Affaire Epstein : Daniel Siad, d’origine algérienne, retrouvé mort à son domicile en région parisienne

Le recruteur de mannequins Daniel Siad, d’origine algérienne, a été retrouvé mort à son domicile lundi 20 juillet. Traqué par la justice, il était notamment soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire pour Jeffrey Epstein en lui amenant de jeunes femmes.

Le nom de Daniel Siad apparaît pas moins de 2 090 fois dans les documents officiels de l’affaire Epstein rendus publics par la justice américaine. Soupçonné d’avoir joué les rabatteurs pour le milliardaire pédocriminel, ce recruteur de mannequins a été découvert mort à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine) ce lundi 20 juillet.

C’est sa colocataire de 28 ans qui a découvert le sexagénaire inconscient dans la cuisine et prévenu le voisinage. Une voisine a immédiatement tenté de le réanimer en lui pratiquant un massage cardiaque, rapidement relayée par les pompiers, en vain. L’homme de 69 ans aurait succombé à une crise cardiaque. La police a ouvert une enquête pour déterminer la cause précise du décès.

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Un lien étroit avec Epstein

Âgé de 69 ans, ce recruteur de mannequins de nationalité suédoise s’était fait un nom dans le milieu de la mode. Il s’est ensuite retrouvé directement impliqué dans l’affaire Jeffrey Epstein, ce financier américain auteur de crimes sexuels et de trafics, mort par suicide dans sa cellule en 2019.

Né en Algérie, le recruteur aurait officié comme rabatteur pour le financier américain sur le territoire français. Dès 2022, une victime française avait détaillé aux enquêteurs la manière dont elle avait été piégée par Jeffrey Epstein après cette mise en relation.

Lors d’une interview accordée à BFMTV en mai 2026, Daniel Siad avait reconnu avoir présenté de jeunes femmes au pédocriminel, tout en affirmant qu’il agissait à l’époque comme simple directeur de casting pour la marque Victoria’s Secret.

De la fin des années 2000 jusqu’en 2017, son rôle auprès d’Epstein l’aurait amené à sillonner le globe. Il aurait ainsi mené de nombreuses sessions de repérage en France, mais aussi en Pologne, en République tchèque, en Afrique du Sud, au Maroc ou encore à Cuba.

Accusé de viols par cinq femmes

Cinq femmes avaient également déposé plainte contre lui pour des faits de viols et de violences sexuelles. L’une d’elles, la mannequin suédoise Ebba Karlsson, accuse le recruteur de l’avoir violée à Cannes en 1990.

Au micro de BFMTV, Daniel Siad s’était dit pleinement à la disposition de la justice. Alors en parfaite santé, il avait accordé un entretien d’une heure et demi durant lequel il avait fermement clamé son innocence face à l’ensemble des accusations. Daniel Siad n’aura finalement jamais été entendu par les enquêteurs.

Une enquête pour déterminer les causes de la mort a été confiée au parquet de Nanterre, qui cherche désormais à faire la lumière sur les circonstances du décès de Daniel Siad.

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