Affaire Epstein : ce que révèle l’autopsie de Daniel Siad, retrouvé mort en région parisienne

Visé par de lourdes accusations de viol et de traite d’êtres humains portées par cinq victimes, Daniel Siad, le rabatteur présumé du milliardaire américain Jeffrey Epstein s’est éteint l’été dernier. Alors que les spéculations s’accumulaient autour de sa disparition, les résultats de l’examen autopsique apportent de nouvelles réponses capitales.

L’enquête judiciaire sur la mort de Daniel Siad touche à sa fin. Le suspect, accusé d’avoir joué les rabatteurs pour Jeffrey Epstein, avait été découvert mort le 20 juillet à Colombes.

Selon un communiqué publié ce jeudi 22 octobre par le parquet de Nanterre, l’expertise autopsique atteste d’une santé fragile et des traces d’un arrêt cardiaque antérieur, exposant le défunt à un décès brutal de cause naturelle.

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Clap de fin pour les investigations sur la mort de Daniel Siad

La piste d’un acte criminel ou d’un empoisonnement est désormais exclue. Selon les expertises médico-légales, le corps ne présentait aucune marque de violence récente et les dépistages n’ont décelé aucune substance toxique.

Par ailleurs, l’explication réside dans une atteinte cardiovasculaire grave, compatible avec un arrêt cardiaque fatal. Les autorités ont donc acté la clôture imminente de l’enquête, aucune infraction n’ayant été constatée.

Pour rappel, les faits s’étaient déroulés lorsque sa colocataire, âgée de 28 ans, l’avait découvert inanimé dans la cuisine avant de donner l’alerte. Une voisine avait aussitôt prodigué un massage cardiaque pour tenter de le réanimer, avant de passer le relais aux sapeurs-pompiers, sans succès. Le sexagénaire de 69 ans a succombé à une crise cardiaque, incitant alors la police à ouvrir une enquête pour préciser les circonstances exactes de sa mort.

Déjà visé par au moins cinq plaintes de victimes présumées

Le sexagénaire de 69 ans figurait en bonne place dans les affaires du milliardaire américain. Son nom est en effet cité plus de 2 000 fois au sein de la masse gigantesque de documents issus de l’affaire Jeffrey Epstein — le financier condamné pour pédocriminalité en 2008 et retrouvé mort en prison en 2019. De multiples échanges suggèrent fortement qu’il jouait le rôle d’intermédiaire pour recruter de jeunes femmes pour le compte du réseau.

Daniel Siad fait l’objet de lourdes accusations : au moins cinq femmes ont porté plainte contre lui, notamment pour viol et traite d’êtres humains. En mai dernier sur RTL, l’homme était sorti de son muet silence pour clamer son innocence. Il avait alors affirmé sa volonté d’être auditionné par les enquêteurs afin d’apporter sa propre version des faits.

La procédure judiciaire avait été enclenchée le 10 février à Paris par une première plainte, déposée par l’ancienne mannequin suédoise Ebba P. Karlsson. Aujourd’hui quinquagénaire, elle explique qu’elle ignorait tout de l’identité de son agresseur présumé à l’époque des faits. Ce n’est que des années plus tard, en épluchant les pièces déclassifiées du dossier Epstein, qu’elle affirme l’avoir formellement reconnu.

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