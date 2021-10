Affaire du sous-marin israélien : le ministère de la défense réagit

Certains médias ont relayé pendant ces deux derniers jours une information qui a fait beaucoup de curieux. Il s’agit de l’affaire d’un sous-marin israélien qui aurait été pourchassé par la marine Algérienne. Le MDN, suite au large écho que cette information a eu, a décidé de réagir.

C’est via un communiqué publié sur sa page Facebook que le ministère de la Défense algérien a démenti « catégoriquement » l’information. Dans ce communiqué on peut lire que « certains médias ont relayé des informations selon lesquelles des sous-marins de notre marine auraient repéré et pourchassé un sous-marin étranger au large des eaux territoriales nationales, et ce, au moment ou se déroulait un exercice naval complexe ».

Le démenti du MDN

Le même communiqué indique ensuite que « le MDN dément catégoriquement l’intégralité des informations relayées par ces médias, et affirme que l’exercice naval précité, qui a été réalisé avec grand succès par l’équipage du sous-marin « Djurdjura », n’a enregistré aucun incident, y compris celui évoqué par ces médias ».

Le MDN a été donc catégorique. Aucun incident n’a été enregistré durant l’exercice baptisé « Radaa 2021 ». Il est à rappeler que plusieurs médias nationaux ont relayé cette information qui a fait beaucoup de vagues. Le premier à l’avoir rapporté est semble-t-il un journaliste russe.

Pour conclure, le MDN a tenu à inviter « les divers médias nationaux à se rapprocher de ses services compétents afin de vérifier l’authenticité des informations avant de les publier afin d’éviter de tromper l’opinion publique ». Cette histoire survient alors que l’Algérie est en pleine crise diplomatique avec le Maroc, d’où le premier ministre israélien a osé déclaré qu’il s’inquiétait « au sujet du rôle joué par l’Algérie dans la région, son rapprochement avec l’Iran et la campagne qu’elle a menée contre l’admission d’Israël en tant que membre observateur de l’Union africaine”.