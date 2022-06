Affaire du rond point à 17 milliards : le wali d’Annaba s’explique

Le wali de la wilaya d’Annaba a démenti la fausse information selon laquelle les travaux du projet d’aménagement de l’axe de circulation (rond-point) dans la zone pré-portuaire seraient estimés à 17 milliards de centimes.

Le communiqué de la wilaya d’Annaba a déclaré que suite aux informations diffusées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et un certain nombre de journaux locaux. Qui indiquerait que les travaux du projet d’aménagement de l’axe de circulation dans la zone pré-portuaire sont estimés à un coût de 17 milliards de centimes, sont fausses.

Le wali d’Annaba évoque le fait de tromper l’opinion publique

Le wali d’Annaba a catégoriquement démenti toutes ces fausses informations, notamment le montant des travaux, qui visent à tromper l’opinion publique.

Le wali a confirmé que l’enveloppe financière qui a été allouée pour les différents travaux de préparation de la zone pré-portuaire, pour donner une image esthétique de l’entrée de la ville d’Annaba, y compris les trottoirs, la ceinture de béton séparant la route. Mais aussi les travaux de béton bitumineux, de déblayage, d’excavation et de plantation d’arbres. En plus de préparer le fuseau et sa circonférence. Tous ces travaux ne dépassent pas 5 milliards de centimes de dinars.

D’autre part, ces travaux de réaménagement sont réalisés par la direction des travaux publics de la wilaya d’Annaba.