Procès du montage automobile : le verdict définitif

La Cour d’Alger a rendu ce jeudi 28 janvier, son verdict définitif dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

Après la décision de la Cour suprême de rouvrir le dossier en novembre dernier, la Cour d’Alger a rendu ce jeudi 28 janvier, son verdict définitif dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

Pour ce qui est des autres anciens membres du gouvernement, l’ancien ministre de l’Industrie Youcef Yousfi a été acquitté de l’accusation de corruption, et condamné à 3 ans de prison ferme. L’ancien ministre du Commerce Mahdjoub Beda a également été acquitté dans l’accusation de corruption et condamné à deux ans de prison ferme.

S’agissant des verdicts prononcés à l’encontre des hommes d’affaire impliqué, la Cour d’Alger a condamné Ali Haddad, Ahmed Maazouz et Hassane Arbaoui à 4 ans de prison ferme, avec la même amende prononcée au verdict de première instance. Mohamed Bairi a écopé, quant à lui d’une peine de 3 ans de prison ferme avec la même disposition concernant l’amende.

A côté des acquittements dans certaines accusations des anciens ministres cités, la Cour d’Alger acquitté l’ancienne wali de Boumerdès Nouria Zerhouni et l’accusé Abdelkrim Mustapha de toutes les accusations portées à leur encontre.

Les condamnations des personnes morales

Concernant les personnes morales (entreprises et groupes) impliqués dans les affaires du montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale de Bouteflika, la Cour d’Alger a confirmé les amendes prononcées en première instance, qui sont d’un million de dinars chacune.

D’autres amendes complémentaires ont été prononcées contre les opérateurs économiques à l’exemple d’Ahmed Maazouz avec 39 milliards et 750 millions de centimes, Hassane Arbaoui avec 87 milliards et 827 millions de centimes et Mohamed Bairi avec 650 millions de dinars.