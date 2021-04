Affaire du journaliste Rabah Karèche : Mandat de dépôt confirmé

La chambre d’accusation près la Cour de Tamanrasset, a confirmé aujourd’hui le mandat de dépôt contre le journaliste détenu Rabah Karèche.

En effet, la chambre d’accusation (Cour de Tamanrasset) a rejeté ce mardi 27 avril, la demande de remise en liberté de Rabah Kareche, journaliste correspondant du quotidien « Liberté » à Tamanrasset.

À noter que, l’examen du dossier de notre confrère Rabah Karèche, a été examiné aujourd’hui au niveau de la chambre d’accusation, près la cour de Tamanrasset.

Les chefs d’inculpations

Pour rappel, le journaliste Rabah Kareche a été arrêté par la police dimanche 18 avril et placé sous mandat de dépôt dès le lundi 19.

Le correspondant de « Liberté « , a été poursuivi pour «Création et gestion d’un compte Facebook pour publication d’informations ayant pour but de semer le racisme et la haine dans la société», «Publication et diffusion au public de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public» et «travailler avec n’importe quel moyen pour attenter à l’unité nationale, en vertu des articles 77 et 78 du code pénal».