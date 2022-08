Affaire du jeune tué à Blida : la police fait tomber les suspects

Les crimes en tous genre font malheureusement partie de la vie quotidienne des citoyens algériens. Cette fois-ci c’est la wilaya de Blida qui a été secouée, par l’assassinat d’un jeune père de 2 enfants, âgé de 36 ans. Youcef, ex-professeur de français, ce dernier était reconverti dans la vente de téléphones mobiles.

Après avoir annoncé que l’enquête était en cours, la police de Blida, annonce ce mardi 30 aout 2022, l’arrestation de 5 suspects impliqués dans le meurtre du défunt. Selon le communiqué de la Police de Blida, 10 armes blanches de divers types et tailles ont également été récupérées.

On compte aussi l’arrestation du suspect principal. Selon le communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, ce dernier porte les initiales de « Z.N », âgé de 23 ans, originaire de la commune de Soumaa, dans la wilaya de Blida, il était en fuite après l’arrestation de cinq suspects dans l’affaire.

L’enquête, lancée par les autorités de la police judiciaire, sous le contrôle permanent du Procureur de la République près le Tribunal de Boufarik. Déterminer l’identité des suspects, qui ont été arrêtés pour l’affaire de constitution et de participation à un gang de quartier. Agression physique sur autrui, mise en danger de sa vie et de ses biens, port de couteaux visibles et violence causant la mort d’une personne.

Les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes de la région.

Retour sur l’effroyable assassinat de Youcef

L’affaire a secoué la toile et les réseaux sociaux, Dz News se sont déplacés au domicile du défunt, c’est par leur biais que la maman de ce dernier témoigne que son fils avait diné avec elle, et qu’en allant ouvrir sa boutique, il voit son frère se faire agresser par un groupe d’individus. En voulant porter secours à son frère blessé, Youcef se fait surprendre par derrière par un individu qui lui a planté un couteau dans le dos, selon la maman. Pendant ce temps, certaines des agresseurs, se ruent sur la boutique de la victime pour voler des téléphones, selon le témoignage de Mohamed, le frère du défunt.

Youcef a été transporté à l’hôpital, où il a subi une opération urgente. Malheureusement il n’a pas survécu et a rendu l’âme à l’hôpital.