Affaire du foncier à Mostaganem : de lourdes accusations contre Temmar

L’enquête menée dans l’affaire de l’ancien ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar, a levé le voile sur des faits corruptions surprenants. Les noms de plusieurs anciens hauts responsables et hauts gradés dans l’armée ont été cités.

Il s’agit de dilapidation du foncier agricole, industriel et touristique au niveau de la wilaya de Mostaganem en octroyant indûment des lots de terrains à des fils de hauts responsables et de gradés dans l’armée, qui sont au nombre d’une quarantaine d’accusés.

Selon les éléments de l’enquête rapportés par le quotidien Echorouk, l’affaire remonte à l’époque où Temmar était wali de Mostaganem. L’instruction a été ordonnée par la Cour de cette wilaya alors que le prévenu était à la tête du département de l’Habitat. Ensuite, le dossier avait été transféré à la Cour suprême qui avait ordonné en février 2020, son placement en détention provisoire.

Ensuite, le dossier a été transféré au pôle économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed qui a ordonné de poursuivre l’instruction et une expertise judiciaire. Suite de quoi, l’enquête a révélé que l’ancien ministre ne faisait pas que distribuer indûment des terrains industriels, mais aussi des lots destinés à l’agriculture et le tourisme.

Il s’est donc avéré que lui et l’ancien secrétaire général de la wilaya de Tlemcen, ainsi qu’un ancien chef de daïra de la même wilaya, étaient à l’origine du transfert d’immenses lots de terrains agricoles en des fonciers touristiques, après les avoir cédées en dinars symboliques à 40 investisseurs.

Plusieurs anciens hauts responsables et officiers de l’armée impliqués

Il s’agit d’hommes d’affaires, de fils de responsables et d’officiers qui se trouve actuellement poursuivis dans des affaires de corruption, à l’instar des fils de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, l’ancien directeur de la résidence d’État « Sahel », Hamid Melzi, ainsi que l’ancien commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, et l’homme d’affaires Abdelmalek Sahraoui, ainsi que Kouninef et Metidji.

Lors de l’audition des fonctionnaires de la wilaya de Mostaganem, ils ont affirmé que Abdelwahid Temmar, bien qu’il ait été nommé ministre de l’Habitat dans le gouvernement d’Ahmed Ouyahia, et que ses fonctions étaient officiellement pris fin en tant que wali, il a continué à signer des concessions et des décisions d’octroi avec des dates antérieures.

Le juge d’instruction a décidé de transférer le dossier au criminel compte tenu de la gravité des faits. L’ensemble des accusés ont été donc poursuivis pour falsification de documents officiels, dilapidation et exploitation illégale de deniers publics, octroi d’indus avantages, abus de fonction, abus de pouvoir, modification du caractère agricole de lots de terrains, atteinte aux biens publics.