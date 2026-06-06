Affaire du drapeau national : après le tollé suscité par la vidéo, le ministère passe à l’action

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé, ce samedi, la fermeture immédiate de l’établissement hôtelier The Legacy Hotel situé à Hydra (Alger), ainsi que le retrait de sa licence d’exploitation, à la suite d’un incident lié à une atteinte au drapeau national.

Cette décision intervient après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant des personnes marchant sur le drapeau national placé à l’entrée de l’établissement. Les images, largement relayées en ligne, ont suscité une vive indignation et de nombreuses réactions condamnant fermement l’acte.

Les autorités compétentes ont immédiatement informé les services compétents, qui ont engagé des procédures de vérification afin d’établir les faits et de déterminer les circonstances exactes.

Dans ce cadre, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a ordonné la mise en place d’une commission d’enquête de terrain, chargée de se rendre sur place à Hydra pour procéder aux constatations nécessaires et recueillir les éléments liés à l’incident.

La mission d’inspection, composée de l’Inspecteur général du ministère et de la Directrice du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Alger, s’est déplacée sur les lieux afin d’examiner la situation et de documenter les faits signalés.

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Mission d’enquête et mesures administratives prises par les autorités

À la suite de la mission de terrain, une réunion d’évaluation a été tenue sous la présidence de la ministre afin d’examiner les conclusions de l’inspection. Les éléments recueillis ont permis aux autorités de statuer conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a ainsi confirmé la fermeture immédiate de l’établissement The Legacy Hotel et le retrait de sa licence d’exploitation, en coordination avec les autorités compétentes.

Dans son communiqué, le département ministériel réaffirme son engagement à faire respecter strictement la réglementation régissant le secteur du tourisme et de l’hôtellerie et souligne qu’il ne tolérera aucun acte portant atteinte aux symboles de l’État ou aux règles professionnelles.

Enfin, le ministère rappelle que les établissements hôteliers doivent respecter les lois en vigueur et les règles de déontologie professionnelle, sous peine de sanctions prévues par la législation.