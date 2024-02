Affaire d’intoxication alimentaire à bord d’un vol : le verdict tombe pour Air Algérie

Le verdict tombe dans l’affaire de l’intoxication alimentaire de 10 passagers d’un vol d’Air Algérie. Et la justice française a reconnu la compagnie aérienne nationale « intégralement responsables » des dommages subis par sept plaignants.

Les faits remontent au 16 avril 2019, lorsqu’une artiste franco-algérienne, Inès Anane, ressent de fortes douleurs abdominales, après son voyage à bord d’un vol d’Air Algérie, au départ d’Alger vers Paris. Son état de santé se dégrade et finit par être hospitalisée. Par ailleurs, après plusieurs analyses et examens médicaux, la jeune femme apprend qu’elle a contracté une Salmonelle et fait directement le lien avec le repas servi sur ce vol.

Sans trop tarder, Ines lance un appel depuis l’hôpital sur les réseaux sociaux, appelant les autres victimes à se manifester. Effectivement, plus d’une quarantaine de voyageurs ont affirmé avoir tous voyagé avec Air Algérie entre le 6 et le 7 avril 2019. Ces derniers ont confirmé les mêmes symptômes : Douleurs abdominales, fièvre, diarrhées…

Intoxication alimentaire : condamnation d’Air Algérie « reconnue intégralement responsable »

Inès a réussi à convaincre une dizaine de passagers, souffrant des mêmes symptômes, de saisir la justice, en France, contre la compagnie aérienne Air Algérie. Par ailleurs, le 20 décembre dernier, l’avocat des parties civiles a convaincu la Cour, en confirmant que l’ensemble des plaignants ne se connaissent pas entre eux, ce qui exclut le fait de manger ensemble quelque part.

Un argument qui a fait son effet, auprès de la justice française. La Cour a confirmé qu’une bactérie, notamment Salmonella enteritidis, a été trouvé dans les organes des plaignants ayant effectué des analyses médicales, et ce n’est pas du hasard.

De son côté, la compagnie aérienne avait rejeté ces allégations, en affirmant que l’origine de cette intoxication alimentaire reste inconnue, du moment que la majorité des voyageurs de la compagnie, ayant pris le vol en question, n’était pas tombée malade. À savoir que 2817 plateaux de repas auraient été fournis aux vols d’Air Algérie, le 6 avril 2019.

La justice française tranche

La Cour a jugé Air Algérie peu convaincante dans propos, notamment en raison de l’absence d’une preuve tangible « qui viendrait combattre le faisceau d’indices constitué par les plaignants ». Et reproche à la compagnie de n’avoir produit aucune pièce justificative.

Le 21 février dernier, le tribunal de Bobigny a condamné Air Algérie à verser 5000 euros au profit des passagers qui ont fait l’objet d’une hospitalisation et 2 000 euros au compte des voyageurs qui ont été soignés à la maison.

