Affaire des traversées Algérie Ferries quasi vides : l’ex-PDG écope d’une lourde peine

La sixième chambre pénale de la Cour d’Alger a confirmé aujourd’hui le verdict contre les accusés poursuivis dans l’affaire de corruption au sein de la compagnie maritime de transport de passagers.

Le verdict a été prononcé après que le parquet ait demandé lors d’une audience précédente une peine de 10 ans de prison ferme pour l’ancien directeur général de la compagnie nationale de transport maritime de passagers, « I.K. », ainsi que pour le chef du département marketing et le chef d’escale.

La même cour a également demandé une peine de 5 ans de prison ferme pour les autres accusés, y compris l’ancien directeur commercial « Sh.I. » et le vice-président de la compagnie « L.F. », qui ont été placés sous contrôle judiciaire pendant l’enquête.

Les accusés ont été poursuivis pour des faits de corruption liés au détournement intentionnel et à l’utilisation illégale des biens et de fonds publics, l’abus de pouvoir, mais aussi à l’enrichissement illégal. L’enquête sur cette affaire a commencé en juin 2022, lorsque le navire Badji Mokhtar partait du port de Marseille à destination de l’Algérie, quasi-vide avec seulement 72 passagers et 25 voitures à bord.

Les faits ont été suivis par le départ d’un autre navire d’Algérie Ferries, « Tassili 2 », de Marseille vers l’Algérie avec seulement 39 passagers et 21 véhicules. Puis il est parti d’Algérie, plus précisément du port de Skikda, vers Marseille, également vide. Selon les faits, la capacité du navire est limitée à 1 300 passagers et plus de 300 véhicules. Malgré un grand nombre de passagers souhaitant s’inscrire pour le voyage, ils n’ont pas pu embarquer sous prétexte que tous les sièges étaient déjà réservés.

Pour rappel, l’enquête judiciaire s’est achevée avec la mise en détention provisoire de l’ancien directeur général de la société nationale de transport maritime de passagers, « I.K. », ainsi que du chef du département marketing et fret et du chef de la station d’arrêt de la société.

