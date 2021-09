Affaire des moteurs d’avions volés : Air Algérie s’explique

La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie en l’occurrence, s’est plaint d’avoir fait l’objet d’une campagne de dénigrement, et ce, après l’avoir accusé de vol de 25 moteurs d’avions, en plus des critiques sur les prix élevés et exagérés des billets de vol proposés par cette dernière.

En effet, ladite compagnie a fait savoir, par le biais de sa page Twitter officielle, qu’elle faisait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il s’agit de trois anciennes vidéos qui ont été republiées au cours de ce week-end, par des internautes, évoquant le vol de 25 moteurs d’avions et les vendant au marché noir.

Notons que ces derniers ont restauré l’affaire de la mystérieuse disparition de plus de 25 moteurs d’avions de l’atelier d’Air Algérie, indiquant que ce « scandale » avait provoqué « l’évaporation » de quelque 60 milliards de centimes de l’argent du peuple, et ce, au sein de la crise financière que connaisse l’Algérie.

Ils ont ajouté que les moteurs volés étaient sortis par lots de l’intérieur des ateliers de maintenance sous prétexte de réparation et d’entretien, pour être vendus par la suite au marché noir.

En ce qui concerne les prix des billets, il est utile de rappeler que la compagnie nationale a confirmé, que ses prix sont considérés comme les plus bas par rapport aux prix de ses concurrents vers les mêmes destinations.

« Marhaba », un service d’Air Algérie pour les voyageurs aux besoins particuliers

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale a publié aujourd’hui, sur sa page Facebook officielle, qu’elle » prête une attention particulière à ses passagers aux besoins spécifiques et œuvre pour leur garantir les conditions de confort et de sécurité optimales durant tout leur voyage. »

Ladite compagnie a ajouté que le service « Marhaba » fournit toute assistance requise afin de simplifier et faciliter le voyage des personnes aux besoins spécifiques.

Il est à noter que pour toute demande spéciale, Air Algérie met à la disposition de ses clients l’adresse électronique (assistance.speciale@airalgerie.dz) ainsi que ses numéros de téléphones : Algérie +213 21 98 63 63 ; France +33 1 76 54 40 00 ; Suisse +41 21 530 94 83.