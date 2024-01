Le procès de l’affaire des enfants voleurs du Trocadéro, en France, a pris fin le 12 janvier dernier. Et a fini par prononcer des peines allant jusqu’à six ans de prison ferme contre l’ensemble des mis en cause, accusés de traite d’êtres humains aggravée.

Les six hommes, Algériens, étaient accusés d’avoir initié à la drogue et de garder sous emprise de nombreux adolescents isolés, de nationalités marocaines, mais aussi algériennes, entre 2021 et 2022.

Affaire des « enfants voleurs du Trocadéro » : prison ferme pour tous les prévenus

Le vendredi 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris a tranché dans cette affaire et a prononcé jusqu’à six ans de prison ferme assortie d’une amende, allant de 5 000 à 8000 euros, à l’encontre des six ressortissants algériens, pour traite d’êtres humains aggravée, sur 17 victimes et trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Paris, a aussi ordonné des peines d’interdiction définitive du territoire français contre cinq des prévenus. Dont, certains étaient sous le coup d’une obligation de quitter la France, préalablement, au procès.

Pour rappel, les six accusés ont initié à la drogue 17 adolescents, âgés entre 7 et 16 ans. Ils souhaitent, ainsi, les contraindre à commettre des vols sur des touristes, en contrepartie de comprimés de Lyrica et de Rivotril, de puissants psychotropes, qui ne sont autres que de « la matière première qui permettra d’exploiter les mineurs isolés ».

Le tribunal, chargé de cette affaire, a fait savoir que l’enquête avait bien permis de mettre en lumière « un système d’exploitation horizontal. D’ailleurs, un septième homme a été aussi condamné, dans le cadre du même procès, à un an de prison et 5000 euros d’amende pour trafic de drogues et recel.

