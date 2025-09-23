Affaire des deux femmes agressées à Ain Benian : le tribunal de Chéraga rend son verdict

Ce mardi le 23 septembre, le tribunal de Chéraga a condamné le prévenu « L. Mehdi » à deux ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars suite à son agression filmée contre deux sœurs qui se trouvaient dans leur voiture à Aïn Benian. Le tribunal l’a également condamné à verser 500 000 dinars de dommages et intérêts pour destruction volontaire de bien d’autrui, mise en danger de la vie d’autrui et délit de conduite sans permis.

L’arrestation du prévenu « L.Mehdi » par les services de sécurité d’Aïn Benian fait suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Les images, filmées par la victime depuis l’intérieur du véhicule, montrent l’accusé s’en prenant violemment aux deux sœurs en tentant de briser la vitre arrière de leur voiture.

Déroulement de l’agression à Aïn Benian

Lors du procès, la victime présente à l’audience a confirmé les faits qui se sont déroulés le 1er juillet dernier. Elle a relaté qu’elle se dirigeait vers Staoueli lorsque l’accusé tentait de doubler plusieurs véhicules. L’homme est soudainement descendu de sa camionnette pour tenter de briser les vitres et forcer les portières de sa voiture.

Sa colère s’est intensifiée quand il s’est aperçu qu’il était filmé. Il est remonté dans son véhicule avant de faire marche arrière à grande vitesse pour percuter l’avant de la voiture des victimes. Il a pris la fuite, mais la victime a pu filmer sa plaque d’immatriculation avant de porter plainte à la gendarmerie. Les deux sœurs ont vécu des moments de terreur face à cette agression violente et cette tentative d’intrusion dans leur véhicule.

Déni de l’accusé et plaidoiries

Lors de son procès, l’accusé, actuellement en détention provisoire à l’établissement pénitentiaire de Koléa, a nié avoir agressé la victime. Il a tenté de discréditer cette dernière en l’accusant d’être en état d’ébriété, une allégation immédiatement rejetée par le tribunal qui a refusé toute tentative non fondée de porter atteinte à la réputation de la victime.

Le tribunal a interrogé l’accusé sur son état de conscience le jour des faits, où il apparaissait dans un état hystérique, tentant d’ouvrir la portière du véhicule de la victime et de briser les vitres. L’accusé a nié ces faits, réfutant avoir mis en danger la vie d’autrui et vandalisé le véhicule, admettant uniquement la conduite sans permis.

L’avocat de la victime, qui s’est constituée partie civile, a souligné que l’agression avait été documentée par une vidéo. Il a réclamé 2 millions de dinars de dommages et intérêts, notant que le déni persistant de l’accusé démontrait son absence de remords.

La défense a tenté de minimiser l’incident, accusant les médias d’avoir amplifié l’affaire. Selon elle, l’accusé voulait initialement juste interroger la victime mais aurait été provoqué par des insultes. Elle a plaidé pour l’application des circonstances atténuantes les plus favorables.

Le procureur de la République avait requis une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 dinars avant que le tribunal ne prononce le jugement susmentionné.

