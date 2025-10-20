Affaire des 7 mineurs algériens à Ibiza : le ministre espagnol dévoile de nouveaux éléments

L’affaire avait fait grand bruit en septembre dernier : sept adolescents algériens, âgés de 14 à 17 ans, avaient quitté clandestinement les côtes d’Alger à bord d’une embarcation volée pour rejoindre l’île espagnole d’Ibiza, juste avant la rentrée scolaire.

Alors que la situation des clandestins est toujours à l’étude par la justice espagnole, un accord sur leur réadmission vient d’être conclu entre Alger et Madrid.

En effet, le ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé lundi l’aboutissement d’un accord avec les autorités espagnoles concernant le rapatriement des mineurs ayant quitté l’Algérie clandestinement vers les côtes espagnoles. Cette déclaration intervient à l’issue de sa rencontre bilatérale avec son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska.

Algérie – Espagne : Coopération renforcée contre la migration clandestine

Lors d’une conférence de presse, Sayoud a affirmé que l’Algérie avait répondu favorablement à la requête des autorités judiciaires espagnoles en leur fournissant les informations et les dossiers requis dans cette affaire. Il a également assuré que l’Espagne devrait satisfaire « dans un futur proche » à la demande algérienne.

Le ministre a souligné que l’Algérie et l’Espagne partageaient « la même vision et la même approche dans le domaine de la lutte contre la migration illégale ».

De son côté, le ministre espagnol de l’Intérieur, Grande-Marlaska, a fait savoir que le protocole et l’accord de rapatriement des migrants irréguliers étaient en cours de « réactivation ». Il a précisé qu’une commission technique travaillait à l’étude des modalités de mise à jour de ce protocole afin qu’il devienne pleinement efficace.

Le dossier des 7 mineurs d’Ibiza en cours d’étude judiciaire, selon Grande-Marlaska

Concernant le cas spécifique des sept mineurs qui avaient défrayé la chronique en septembre dernier après avoir rallié l’île espagnole d’Ibiza depuis les côtes de la capitale algérienne à bord d’une petite embarcation, Grande-Marlaska a confirmé que leurs parents avaient déposé une demande d’exercice de l’autorité parentale (droit de tutelle). Par conséquent, ce dossier est actuellement « soumis à l’étude de la justice espagnole », a-t-il déclaré.

Pour rappel, ces adolescents, âgés de 14 à 17 ans, avaient largement médiatisé leur traversée clandestine par le biais de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Outre la question des mineurs et de la lutte contre la migration irrégulière, Saïd Sayoud a mentionné que l’entretien avec son homologue espagnol a porté sur le renforcement du protocole de circulation et de retour entre les deux pays. Il a également été convenu de :