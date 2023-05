Affaire des 1600 smartphones saisis au port d’Alger : le verdict est tombé

Les ports et les aéroports algériens ont été le théâtre pour de nombreuses tentatives de transferts illicites de capitaux, mais aussi de marchandises et des objets de valeur. En effet, un nombre incalculable de tentatives ont été déjouées par les membres de la PAF.

Parmi ces opérations visant à mettre un terme à ces pratiques, on cite celle qui a permis la saisie de plus de 1600 smartphones au niveau du port d’Alger.

1600 smartphones saisis au port d’Alger : 16 personnes devant la justice

Ces téléphones portables ont été transportés à bord d’un navire qui a fait la desserte depuis le port de Marseille vers Alger. Le dossier de cette affaire a été rouvert le mois de mars dernier et implique 16 personnes, dont des agents de la douane.

En effet, dans le cadre de cette affaire, 16 personnes ont été poursuivies judiciairement pour violation des lois qui régissent le transfert de capitaux et de marchandises depuis et vers l’Algérie, ainsi que pour abus de fonction. Il convient de rappeler également que parmi ces 16 accusés, on compte des agents de la douane et un officier de police.

Dans un premier temps, le tribunal de Sidi Mhamed a précédemment prononcé des peines allant de 5 à 12 ans de prison. Les accusés dans cette affaire ont fait appel et le dossier a été reouvert le mois de mars dernier par la justice.

Par ailleurs, le verdict final est tombé, et la justice a prononcé des peines allant jusqu’à trois ans de prison pour 15 de ces accusés, dont des agents de douane exerçant au niveau du port en question. Le tribunal, chargé de cette affaire, a validé la peine d’un an de prison pour l’officier de police et 12 ans d’emprisonnement pour un autre accusé en fuite.

