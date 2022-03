Affaire des 100 milliards : vers un nouveau procès pour Ould Abbes

L’ancien ministre de la Solidarité et de la Famille Djamel Ould Abbes, du temps du défunt président de l’Algérie Abdelaziz Bouteflika, est en prison après avoir été condamné à 8 ans de prison et à une amende d’un million de dinars, pour dilapidation des deniers publics, conclusion de transactions en violation de la législation en vigueur, abus de pouvoir et faux de documents publics, ce dernier avait été accusé d’avoir détourné plus de 700 milliards de centimes.

Ould Abbes et les 100 milliards de centimes destinés aux victimes du terrorisme

Cette fois-ci c’est dans une nouvelle affaire que Djamel Ould Abbes a été entendu par Juge d’instruction, Cinquième chambre, près le Tribunal pénal économique et financier de Sidi M’hamed, le mercredi 16 mars 2022, à propos de la remise d’un chèque de la part à l’Emir du Koweït d’une valeur financière de 5 millions de dollars, au défunt président Abdelaziz Bouteflika, à titre de subvention de l’État du Koweït aux victimes de la décennie noire. Le chèque en question a complètement disparu à l’époque.

Dans le procès-verbal de son audition par le juge d’instruction de la cinquième chambre du pôle économique et financier, Djamel Ould Abbes a déclaré, que l’ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika avait convoqué l’ancien ministre de la Solidarité et de la Famille, il lui a remis le chèque de 5 millions de Dollars remis par l’Emir du Koweit, destiné aux victimes du terrorisme comme aide financière, ce dernier était destiné à déposer sur le compte bancaire destiné à l’aide de ces victimes. Sauf qu’environ une année après cela, la Présidence de la République a demandé à Ould Abbes de lui retourner ce fameux chèque.

Cependant, les investigations dans ce dossier ont brouillé les feuilles contenant les déclarations de Djamel Ould Abbes, car après les mandats de perquisition émis par le pôle pénal économique et financier près du tribunal de Sidi M’hamed à la trésorerie concernant des dépôts personnels de l’ancien ministre de la Solidarité, sur son compte au niveau de la banque, les autorités de la police judiciaire ont pu lors de cette inspection trouver plus de 20 milliards de centimes en monnaie nationale mais aussi en euro et dollar, l’inspection se poursuit jusqu’à présent.

Il est prévu que l’enquête se poursuive concernant des fonds accordés par le Koweït à l’Algérie dans le cadre de l’aide et du subventionnement des victimes du terrorisme, mais ces fonds ont complètement disparu et ont été détournés.

Dans cette affaire l’ancien ministre de la Solidarité et de la famille, Djamel Ould Abbes serait poursuivi pour « détournement de fonds ».