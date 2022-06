Affaire Député – fuite des sujets du BAC : le lourd verdict est tombé

Malgré la mise en place de nombreuses mesures par le gouvernement algérien afin de cadrer le niveau de fraude pendant les épreuves du baccalauréats 2022, celles-ci ont été marquées par un nombre ingérable de tentatives.

En effet, entre la simple triche et les tentatives concernant la diffusion des sujets des examens du Bac, ces fraudeurs ont tout essayé. Toutefois, même quand on est membre d’un parti politique. certains ferment les yeux vis à vis de la loi. Et ce, surtout quand il est question de leurs enfants.

C’est ce qui s’est passé à El Oued, où le nom d’un député est apparu dans une affaire d’antisèche aux examens du Bac pour l’année 2022. À ses côtés, trois autres coupables : un chef de brigade par intérim de la gendarmerie, un directeur d’une école primaire et une autre troisième personne.

Le député Abdenacer Ardjoune a tenté de faire parvenir à sa fille les réponses types de son examen des mathématiques, qui a eu lieu le 7 juin dernier. En effet, à l’aide du chef de brigade par intérim de la gendarmerie; celui-ci a essayé de communiquer les réponses de l’examen à sa fille. Cependant, les plans ne fonctionnent toujours pas comme prévus; le chef du centre de l’examen les a dénoncés auprès de la gendarmerie.

Fuite des sujets du BAC 2022 : un député écope d’une lourde peine

Une enquête a été entamé par les services concernés. Et les quatre personnes ont été poursuivis judiciairement et placés sous mandat de dépôt. Député du Front de libération nationale (FLN); le parti a demandé de se pencher sur l’affaire, il s’agit du moins de ce qu’a relaté El-watan.

Cependant, lors du procès passé le lundi 20 juin dernier, le procureur de la république a demandé une peine de sept ans de prison et une amende de 10 000 dinars algériens. De son côté, le juge du tribunal correctionnel d’El Oued; et conformément à l’article 253 bis 6 et en prenant compte de l’immunité parlementaire et que celle-ci ne concerne que les activités en relation avec son mandat; le juge a prononcé trois ans de prison et une peine de 100000 dinars algériens à l’égard du député du FLN mais aussi contre les trois autres coupables.

Il faut savoir que la tricherie aux examens du BAC a pris un autre tournant ces dernières années. Des candidats ingérables, des responsables impliqués. Mais pas que, dans la mesure où il y a même ceux qui commercialisent des appareils Bluetooth invisibles. Ils profitent de ces examens pour proposer un nouveau moyen de tricherie, et en faire de l’argent derrière.

Pour rappel, en 2021, 31 personnes ont été condamnées pour trois à six mois d’emprisonnement pour la même infraction; celle concernant la fraude aux examens du Baccalauréat.