Affaire Delort : quand Domenech défend Belmadi

La polémique Delort n’en finit pas. Encore une fois, la décision prise par l’attaquant niçois a fait réagir des experts et spécialistes de football. Après les multiples déclarations de Djamel Belmadi qui a été attaqué hier par l’entraîneur de l’OCG Nice Christophe Galtier, un autre entraineur français s’exprime.

Aujourd’hui, le coach des Verts ou le ministre du bonheur comme aiment l’appeler le peuple algérien, a été largement soutenu par un ancien entreteneur français. Il s’agit de Raymond Domenech, un ancien sélectionneur de l’Équipe de France dont les propos ont été rapporté par le site spécialisé DZFOOT.

En effet, Raymond Domenech rejoint totalement l’avis de Belmadi quant à la décision de Delort de « revenir dans un an ». Autrement dit, ne pas participer à la CAN 2022, Mais réapparaitre pou jouer la coupe du Monde au Qatar.

« Il a provoqué un séisme » (Domenech )

« Il faut rappeler le contexte. L’Algérie, c’est un pays où le football est passionnel, où il est d’une autre dimension. Belmadi ne fait que dire ce que tout le monde pense en Algérie. Comment Delort peut-il dire qu’il reviendra dans un an ? Qu’il dise : « Je ne peux pas, je veux assurer ma place en club. Coach, je suis désolé je ne viendrai pas ». Ça passe, et encore », a déclaré l’ex-entraineur des Bleues.

« Mais quand tu dis que tu reviendras dans un an, quand ils seront qualifiés… Il a provoqué un séisme ! Quand ça l’arrangeait, il était venu, et il était bien content. Et maintenant qu’il faut faire les matches au fin fond de l’Afrique, il ne veut pas y aller, car il veut assurer sa place à Nice! On ne peut pas comprendre. Christophe Galtier défend son joueur, mais il est mal placé pour le faire. », s’exclame-t-il

Raymond Domenech conclu en disant qu’il ne pense que « le fait de ne pas y aller (en sélection algérienne) va assurer à Delorts une place. Je ne vois pas de rapport entre les deux. S’il est bon et il fait les matches, alors il sera aligné« .