Affaire Delort : Belmadi ouvre la porte au retour du joueur

Djamel Belmadi ne ferme pas la porte à un éventuel retour d’Andy Delort à la sélection nationale. Le sélectionneur national envoie un signal sur un éventuel come-back du meilleur buteur de l’OGC Nice à partir du prochain stage le mois de septembre prochain.

Depuis le mois de septembre 2021, Andy Delort ne fait plus partie de la sélection nationale. Et pour cause, il a été écarté par Djamel Belmadi après avoir préféré rester avec sa nouvelle équipe l’OGC Nice, au lieu de rejoindre le stage des Verts.

Il faut dire que l’attaquant franco-algérien a fait une saison remarquable avec l’OGC Nice. Meilleur buteur de son équipe et cinquième meilleur buteur de la Ligue 1 Uber Eats, il affole les statistiques. Nombreux sont ceux qui réclament son retour, notamment face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad Bounedjah. En effet, l’attaquant en question est capable de beaucoup apporter à la sélection nationale.

Delort de retour en sélection à partir du mois de septembre ?

Interrogé sur un éventuel retour d’Andy Delort, Belmadi ne ferme pas la porte à l’attaquant franco-algérien. «Delort ? J’ai attendu cette question (rires). Inchallah ça s’arrangera», dira-t-il d’emblée.

Le sélectionneur national affirme qu’il n’a aucun problème vis-à-vis du joueur. «Il a toujours donné un comportement exemplaire dans tous les stages auxquels il a pris part. Autrement dit, il n’y a aucun problème avec lui parce qu’il est un joueur sans problèmes ». Il explique la raison qui l’a poussé à écarter l’attaquant en question le mois de septembre dernier. «Il y avait juste des prises de position qu’il a eu. Non seulement par rapport à moi, mais aussi par rapport à l’Algérie et à la FAF. Ce que tout le monde doit savoir, c’est qu’une telle décision dans un groupe est une bombe ».

Le driver des Verts confirme avoir pris attache avec Delort, mais sans pour autant donner de détails. «Il y a eu une discussion depuis. Maintenant il y a d’autres éléments qui sont apparus. Tôt ou tard il aura lui aussi à dire des choses».

Andy Delort pourrait donc bien effectuer son come-back à partir du prochain stage le mois de septembre prochain. Reste à savoir maintenant si l’attaquant Niçois est favorable pour un retour.