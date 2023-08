Affaire de Médine accusé d’antisémitisme : Mélenchon défend le rappeur d’origine algérienne

L’invitation du rappeur d’origine algérienne, Médine, aux LFI et EELV fait polémique en France. En effet, quelques heures suite à l’annonce de la nouvelle, plusieurs politiciens et partisans de la Majorité ont dénoncé cette idée et ont appelé à désinviter le rappeur.

Par ailleurs, les choses ont empiré davantage suite à un tweet publié par Médine. En réponse à l’artiste franco-gambienne Rachel Khan, qui l’avait traité de « déchets », l’homme d’origine algérienne a qualifié cette dernière de « Reskhanpée ». Mais revient sur ses mots pour expliquer que son jeu de mots ne fait allusion à aucune origine ni histoire de famille.

Aucune ambiguïté. J’ai attaqué le parcours professionnel de Rachel Khan. La formule pas adaptée, qui à certainement dû heurter des personnes et je m’en excuse, n’était pas dirigée vers sa famille ni vers les victimes du drame de la Shoah. Rachel Khan m’a traité il y’a quelques… — Médine (@Medinrecords) August 11, 2023

La polémique du rappeur Médine divise la France

L’affaire ne s’est pas arrêtée aux excuses de Médine, au contraire, elle a suscité une polémique qui a divisé la France. Entre ceux qui l’accusent d’antisémitisme et les autres qui prennent sa défense, le rappeur Médine fait une nouvelle fois la une de la presse française.

De nombreuses voix se sont levé pour dénoncer la présence de Médine aux journées d’été d’Europe Écologie-Les Verts (EELV). Parmi ces opposants, l’eurodéputée écologiste Karima Delli, qui a déclaré « Je suis une écologiste et une femme de gauche, viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l’égalité, la solidarité et la laïcité. Dès lors, je ne peux soutenir, et encore moins cautionner, l’invitation de Médine ».

De son côté, la députée Sandrine Rousseau a invité Médine à reconnaitre le caractère antisémitisme de ses propos à l’adresse de Rachel Khan.

Jean-Luc Mélenchon : « Médine n’est pas raciste »

De son côté, l’homme politique Jean-Luc Mélenchon a également réagi à cette polémique sur la présence de Médine aux LFI et EELV. En effet, il a pris la défense du rappeur, en pointant du doigt ces critiques infondées. « Médine n’est pas raciste » écrit le leader de la France Insoumise dans un tweet, avant d’ajouter « Pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l’avoir invité ? ».

Médine n'est pas raciste. Pourquoi vouloir lui faire avouer des positions qui ne sont pas les siennes après l’avoir invité ? Les admirateurs macronistes de Barrès, de Maurras et de Pétain ont de la chance d'avoir des opposants aussi soumis au qu'en-dira-t-on des hypocrites. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 18, 2023

Par ailleurs, Marine Tendelier a quant à elle annoncé qu’elle sera extrêmement attentive à ce que dira Médine, lors des deux événements auxquels il est invité.

