Affaire de l’huile de vidange à Bordj El Kiffan: le suspect déféré après la chute mortelle d’un vacancier

Une simple sortie estivale s’est muée en drame absolu sur le littoral algérois, secouant l’opinion publique et déclenchant une vague d’indignation sans précédent. Un jeune estivant, originaire de la wilaya de Tissemsilt, a perdu la vie la semaine dernière dans des circonstances aussi absurdes que révoltantes alors qu’il tentait de profiter de la fraîcheur de la baie d’Alger.

Cette affaire, qui a d’abord pris l’apparence d’un banal accident de baignade, cache en réalité un acte de malveillance délibéré aux conséquences fatales. L’enquête judiciaire vient de franchir un cap décisif ce lundi avec la présentation du principal suspect devant la justice, mettant en lumière des pratiques aberrantes qui gangrènent certains espaces de notre littoral durant la saison estivale.

Il a déversé de l’huile de vidange sur les rochers pour « chasser les couples » : quand l’incivisme et la malveillance tuent sur nos plages

Venus pour se détendre, les citoyens font parfois face à l’hostilité et à l’inconscience de certains individus qui s’approprient illégalement l’espace public. La victime de ce drame n’a même pas eu le temps de mettre un pied dans l’eau avant de succomber. Alors qu’il s’avançait sur le flanc rocheux du rivage pour contempler la mer, le jeune homme a glissé brutalement, sa tête heurtant violemment le sol.

Les investigations révèlent que la roche sur laquelle il a marché était délibérément enduite d’huile de vidange. Le suspect, qui exerçait l’activité de gardien sur les lieux, a déversé cette substance hautement glissante et polluante dans un but précis : empêcher les familles et les couples de s’installer sur ces rochers. Ce comportement, motivé par une volonté de régenter l’accès à la mer selon ses propres critères, a transformé un espace de détente en un véritable piège mortel pour ce vacancier.

La colère des réseaux sociaux et la prompte réaction des services de sécurité de la wilaya d’Alger

Une vidéo devenue virale sur la plateforme TikTok a mis le feu aux poudres et brisé le silence autour de cette affaire. Filmée par un jeune citoyen, la séquence montre des témoins interpellant directement le coupable présumé à travers des reproches cinglants. Les internautes ont immédiatement relayé massivement ces images, exprimant leur colère face à ce qu’ils qualifient d’agression caractérisée contre la vie humaine et l’environnement.

À la suite d’une plainte officielle déposée par une association caritative, les services de sécurité ont diligenté une enquête minutieuse pour identifier le responsable de cette pollution criminelle. Les policiers ont rapidement interpellé le gardien indélicat. Ce lundi, les forces de l’ordre ont présenté le suspect devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda afin de répondre de ses actes.

Le traitement de cette affaire met en lumière plusieurs dérives récurrentes sur nos plages. Notamment l’appropriation illégale et agressive des espaces côtiers par des gardiens autoproclamés. Les atteintes graves à l’environnement par le déversement de produits toxiques comme l’huile de vidange sur le domaine public maritime. Ainsi que la multiplication des comportements inciviques qui menacent directement la sécurité et la vie des citoyens en quête de repos.

Les citoyens et les usagers de la plage de Bordj El Kiffan réclament désormais une présence accrue des autorités et des sanctions exemplaires. Ce drame rappelle l’urgence de sécuriser totalement le littoral pour que la mer reste un espace de liberté, de sécurité et de convivialité pour tous les Algériens.

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